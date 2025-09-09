La aparición más escandalosa en la alfombra roja de los VMA 2025

9 de septiembre de 2025 – Farándula – Agencias.

No es sorpresa que los MTV Video Music Awards (VMA) sean conocidos por la imprevisibilidad en la moda, tanto en el escenario como en la alfombra roja. La filosofía del evento de que “todo vale” ha dado lugar a algunos de los atuendos más icónicos de la cultura pop, como el vestido de novia de Madonna para “Like a Virgin”, el infame vestido de carne de Lady Gaga y el audaz atuendo morado de Lil’ Kim, entre otros momentos memorables.

En la edición de 2025 de los VMA, celebrada en el UBS Arena de Nueva York, las celebridades mantuvieron viva esa tradición de asumir riesgos con sus atuendos. Doja Cat, por ejemplo, llamó la atención con un minivestido azul y amarillo de Balmain, complementado con rizos color caramelo y un bolso en forma de barra de labios brillante con un tono carmesí a juego.

Ricky Martin, quien recibió el premio al Icono Latino de la Noche, mostró una actitud desenfadada con una camisa de color verde espuma de mar, que llevaba desabotonada para exhibir su pecho y varios collares llamativos. Sabrina Carpenter, nominada a ocho premios y programada para actuar, sorprendió con un vestido de encaje rojo que acaparó miradas.

El músico Lenny Kravitz optó por un estilo casi formal, llegando en traje, pero sin camisa debajo, un look similar al que usó en los VMA del año pasado. Por su parte, el anfitrión del evento, el rapero y actor LL Cool J, desfiló por la alfombra roja con un atuendo a cuadros, gafas oscuras y un sombrero colorido, reflejando su estilo personal.

Dado que artistas con un sentido de la moda tan audaz como Lady Gaga y Doja Cat también estaban programados para actuar, se esperaban cambios de vestuario impactantes dentro del evento. Los VMA de 2025 demostraron una vez más que la moda es una parte fundamental del espectáculo, y los artistas no temen utilizarla para hacer declaraciones audaces y memorables.