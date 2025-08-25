La banda musical Musza gana $100,000 y contrato con HYBE Latin America

25 de agosto de 2025 – Miami – Agencias.

En una emocionante final por Telemundo, la banda Musza se coronó como la primera ganadora de la competencia musical “Pase a la Fama”. Durante la gala, Musza presentó “¡Qué Inocente!”, una canción original escrita por el reconocido productor Edgar Barrera, quien ha trabajado con grandes estrellas de la música latina.

Como parte de su gran premio, Musza se llevó 100,000 dólares y un codiciado contrato discográfico con HYBE Latin America. Esto marca un gran paso en la carrera artística de la banda, que se ha destacado por su talento y dedicación a lo largo del show.

A lo largo de 12 semanas de conciertos, la banda Musza, conformada por Cynthia Ochoa, Rodo Blackmore, Oscar Campos, Gerardo Rodríguez, Yordi Blanco y Ramiro Zúñiga, impresionó al jurado y a la audiencia. Su talento, gran presencia en el escenario y un estilo musical único fueron clave para su victoria, dejando atrás a las otras bandas finalistas, Destino y Jugada Maestra.

La competencia contó con un panel de jueces principales de alto calibre, incluyendo a Ana Bárbara, Adriel Favela y Horacio Palencia. Además, tuvo la participación de íconos de la música regional mexicana como Gabito Ballesteros, Silvestre Dangond, y Lupillo Rivera, quienes sirvieron como jueces invitados y mentores.

“Pase a la Fama” fue una producción de Exile Content Studio para Telemundo, con la participación de HYBE Latin America. La producción ejecutiva estuvo a cargo de talentos reconocidos en la industria, como Francisco ‘Cisco’ Suárez y Juan Arenas, entre otros.

Para quienes quieran revivir los momentos del show, pueden encontrar contenido exclusivo, episodios completos y seguir a la banda Musza en las plataformas digitales de Telemundo y en sus redes sociales oficiales, donde continúan compartiendo su camino al éxito.