La Biblioteca de la Imaginación de Dolly Parton se expande a los niños en hogares de acogida de Alabama

22 de agosto de 2025 – MONTGOMERY, Alabama – Agencias.

El Departamento de Recursos Humanos de Alabama (DHR), en asociación con el Departamento de Educación Infantil Temprana de Alabama (ADECE), se complace en anunciar la expansión del programa Dolly Parton’s Imagination Library a los niños en hogares de acogida de Alabama.

A partir de agosto, cada niño en cuidado de crianza con edades entre 0 y 5 años será inscrito automáticamente por el DHR para recibir un libro de alta calidad y apropiado para su edad, GRATIS, cada mes por correo de la Biblioteca de la Imaginación de Dolly Parton. Los niños salen del programa después de cumplir 5 años.

“Todo niño en Alabama merece un buen comienzo, y esa base empieza con la lectura”, dijo la gobernadora Kay Ivey. “Al poner un nuevo libro en las manos de nuestros habitantes más jóvenes cada mes, estamos plantando las semillas para toda una vida de aprendizaje y éxito. Estoy orgullosa de que nuestro estado esté liderando la expansión de la Biblioteca de la Imaginación y estoy agradecida a nuestro Departamento de Recursos Humanos y al Departamento de Educación Infantil Temprana por su firme compromiso de ayudar a cada niño a pasar la página hacia un futuro más brillante”.

En 2023, la gobernadora Ivey anunció la expansión a nivel estatal del programa para todos los niños de Alabama de 0 a 5 años, con la condición de que un padre o tutor los registrara. Ahora, el DHR se encargará de la inscripción de cada niño en hogares de acogida, sin costo alguno para los padres de crianza.

“En la vida de un niño en cuidado de crianza, las circunstancias cambian constantemente, y estos libros mensuales serán algo que estos niños esperarán con ansias cada mes”, dijo Nancy Buckner, comisionada del DHR de Alabama. “Regalar estos libros será una de las formas en que trabajaremos para asegurar el éxito en su vida más adelante”.

El programa de donación de libros tiene como objetivo inspirar el amor por la lectura y el éxito en la educación y el desarrollo tempranos. Actualmente, 1 de cada 7 niños menores de 5 años en Estados Unidos recibe libros de la Biblioteca de la Imaginación.

“El DHR de Alabama agradece a la gobernadora Ivey por su fuerte liderazgo y por apoyar la educación de todos los niños de Alabama”, dijo Buckner. “También me gustaría agradecer a ADECE y su compromiso con una base educativa sólida y por ser un socio en esta iniciativa para ayudar a fomentar el amor por la lectura en los niños en hogares de acogida”.

Se enviarán cartas a los padres de crianza que cuidan a un niño dentro del rango de edad mencionado.

Aquí puedes encontrar más información sobre la Biblioteca de la Imaginación de Dolly Parton.