La Biblioteca Pública de Homewood anuncia remodelaciones

15 de septiembre de 2025 – Homewood, Alabama – Agencias.

La Biblioteca Pública de Homewood se complace en anunciar el inicio de la Fase III de las renovaciones, financiadas por la Ciudad de Homewood, un gran paso para mejorar los espacios y servicios de la biblioteca para la comunidad.

“La inversión continua de la Ciudad de Homewood en la biblioteca refleja nuestro profundo compromiso con la educación, el acceso y la conexión comunitaria. Estamos orgullosos de apoyar a la Biblioteca Pública de Homewood, una verdadera joya en nuestra comunidad que sirve como centro para el aprendizaje, la imaginación y la inclusión. Estas renovaciones aseguran que nuestra biblioteca siga siendo un espacio acogedor e inspirador para las generaciones futuras”, dijo el concejal de la ciudad, Carlos Alemán, quien ejerce como enlace con la biblioteca.

La construcción ya está en marcha y traerá mejoras significativas, que incluyen:

Un auditorio grande remodelado, con nuevo piso LVP y un escenario rediseñado

Una nueva cocina para el auditorio grande con refrigerador y congelador de calidad comercial

Baños renovados en el Departamento Infantil

Revestimientos de paredes de galería actualizados

Baños de la cafetería renovados y que cumplen con la ley ADA (Ley de Estadounidenses con Discapacidades)

Pintura nueva y muebles nuevos para la cafetería, lo que fue posible gracias al apoyo del comisionado del condado, Steve Bolin, y la Ciudad de Homewood

“Estamos encantados de avanzar con estas mejoras”, dijo Judith Wright, directora de la Biblioteca Pública de Homewood. “Aunque habrá algunas molestias temporales durante la construcción, el resultado final será una biblioteca más acogedora, funcional y accesible para todos”.

La biblioteca permanecerá abierta durante las renovaciones, y el personal trabajará de cerca con los contratistas para coordinar los horarios de construcción. Se compartirán actualizaciones regularmente para mantener informados a los usuarios.

La Biblioteca Pública de Homewood agradece la paciencia y el apoyo de la comunidad durante esta emocionante transformación. Se anima a los usuarios a buscar las señalizaciones de “disculpe las molestias” y a revisar el sitio web y los canales de redes sociales de la biblioteca para obtener actualizaciones sobre las renovaciones.

Acerca de la Biblioteca Pública de Homewood

La Biblioteca Pública de Homewood funciona como un centro comunitario para el aprendizaje continuo, ofreciendo recursos, programas y espacios diseñados para educar, inspirar y conectar a los residentes de todas las edades.