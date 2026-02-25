La Biblioteca Pública de Homewood presenta una charla sobre IA con QuantHub

25 de febrero de 2026 – Homewood, Alabama – Agencias.

La Biblioteca Pública de Homewood invita a la comunidad a explorar el mundo de la inteligencia artificial, que evoluciona rápidamente, durante la Charla sobre IA con QuantHub el lunes 2 de marzo, de 6:30 a 7:30 p.m. en el Large Auditorium.

La inteligencia artificial ha alcanzado un punto de inflexión y está transformando casi todas las industrias. A medida que la tecnología continúa evolucionando a un ritmo sin precedentes, las habilidades requeridas para los trabajos del mañana también están cambiando. El éxito en la economía actual impulsada por la IA requiere más que habilidades técnicas avanzadas como la programación o la construcción de modelos predictivos; también exige habilidades digitales fundamentales que se están volviendo tan esenciales como enviar un correo electrónico o buscar en la web.

Esta sesión informativa será dirigida por un representante de QuantHub, líder en educación sobre IA, y explorará cómo la IA está rediseñando el panorama laboral y educativo. Los asistentes obtendrán una visión sobre qué es la IA, cómo se está utilizando hoy en día y cómo las personas —estudiantes, profesionales y aprendices permanentes por igual— pueden prepararse para el futuro.

El programa es gratuito y abierto al público.

Para más información visite homewoodpubliclibrary.org.