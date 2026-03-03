La Cámara de Alabama aprueba ley para consolidar distritos escolares en el estado

La Cámara de Alabama aprueba ley para consolidar distritos escolares en el...

3 de marzo de 2026 – MONTGOMERY, Alabama – Agencias.

La Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que fusionaría los distritos escolares de Alabama.

Si bien algunos afirmaron que podría unificar recursos, otros argumentaron que podría ser perjudicial para las escuelas de las zonas rurales.

Un proyecto de ley de la representante Terri Collins, republicana por Decatur, otorga a dos o más juntas escolares vecinas del estado la opción de consolidarse, si la mayoría de los votantes de esos distritos aprueba la decisión.

Collins explicó que esta es una manera de que las escuelas con bases impositivas más pequeñas inviertan más en las aulas.

“Esto les permite aprovechar el dinero que ya tienen y enfocarlo más en las aulas, haciendo cosas diferentes como esa”, dijo Collins. “Si cada condado participante no tiene que pagar su propia administración ni su propio superintendente, existen economías de escala que podrían aprovechar, si así lo desean”.

El representante Curtis Travis, demócrata por Tuscaloosa, afirmó que los distritos enfrentan diferentes desafíos según su ubicación.

“Si se refiere a la gestión operativa, veo muchas complicaciones, sobre todo algo que no se ha resuelto antes”, declaró Travis. “Por lo tanto, lo considero una preocupación”.

“Ya sea una zona rural, suburbana o urbana, tendrían que evaluar todos esos aspectos y determinar qué es lo mejor para ellos”, declaró la Dra. Allison King, gerente de relaciones gubernamentales de la Asociación de Educación de Alabama.

King afirmó que la consolidación no sería obligatoria.

Añadió que su organización está monitoreando el proyecto de ley, pero que los docentes necesitan más recursos en las aulas.

“Se enfrentan a mayores necesidades estudiantiles que nunca y a más desafíos que nunca”, afirmó King. “Todo lo que podamos hacer para obtener recursos adicionales en las aulas es excelente, pero ciertamente tampoco pretendemos interrumpir los sistemas y operaciones locales. Es solo una opción”.

Si tanto la Cámara como el Senado aprueban el proyecto de ley, la capacidad de las escuelas para consolidarse finalmente se sometería a consideración de los votantes como una enmienda constitucional.