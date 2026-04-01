La ciudad de Birmingham celebra el Mes de la Arquitectura del Paisaje

1 de abril de 2026 – Birmingham, Alabama – Agencias.

El Departamento de Planificación, Ingeniería y Permisos de la Ciudad de Birmingham se unirá a ciudades de toda la nación para celebrar el Mes de la Arquitectura del Paisaje este abril, reconociendo el papel vital que desempeñan los arquitectos paisajistas en la creación de una Birmingham más saludable, resiliente y conectada.

El alcalde Randall L. Woodfin ha proclamado oficialmente abril de 2026 como el Mes de la Arquitectura del Paisaje en la Ciudad de Birmingham, destacando el impacto de la profesión en la infraestructura, los espacios públicos y la calidad de vida de la ciudad.

La arquitectura del paisaje combina la ciencia, el diseño y la gestión ambiental para crear espacios que sirven a las comunidades, desde parques y paisajes urbanos hasta sistemas de aguas pluviales y corredores de transporte. Estos esfuerzos no solo realzan la belleza de Birmingham, sino que también salvaguardan la salud pública, la seguridad y el bienestar.

El miércoles 1 de abril de 2026 se reconoce como el Día del Arquitecto Paisajista Profesional (PLA), honrando a los profesionales licenciados cuya experiencia en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) respalda la infraestructura y el crecimiento a largo plazo de la ciudad.

El tema de este año, “Arquitectura del Paisaje en Acción”, enfatiza el impacto visible y duradero de la profesión en las comunidades urbanas, suburbanas y rurales. A medida que la nación se acerca al hito de America 250, la Ciudad también reconoce las contribuciones históricas y continuas de los arquitectos paisajistas en la formación de espacios que reflejan los valores democráticos, el patrimonio cultural y las oportunidades para las generaciones futuras.

En Birmingham, más de 50 arquitectos paisajistas licenciados contribuyen al desarrollo económico, la protección ambiental y el turismo, fortaleciendo la economía de la ciudad y mejorando la vida cotidiana de los residentes.

Los arquitectos paisajistas también están en la primera línea para enfrentar los desafíos climáticos, utilizando infraestructura verde y estrategias de diseño sostenible para restaurar ecosistemas, mitigar riesgos ambientales y reducir los costos de recuperación a largo plazo tras desastres naturales.

Eventos del Mes de la Arquitectura del Paisaje

Se anima a los residentes a participar en una variedad de eventos que se llevarán a cabo durante todo el mes de abril:

a) Capítulo de Alabama de la Sociedad Americana de Arquitectos Paisajistas (ASLA): Conferencia Southern Roots y Recorrido por City Walk

a1) Recorrido por City Walk: 16 de abril | 4–5 p.m.

b1) Conferencia de un día: 17 de abril | 9 a.m.–6 p.m.

b) Jardines Botánicos de Birmingham

a1) Programación y eventos comunitarios durante todo el mes.

b1) Venta de plantas de primavera: 17 de abril (8 a.m.–5 p.m.) y 18 de abril (8 a.m.–2 p.m.)

c1) Celebración del Día de la Tierra: 25 de abril | 10 a.m.–2 p.m.

c) Conferencia Anual del Consejo de Plantas Invasoras de Alabama

a1) 28 de abril | Auburn Oaks Farm, Notasulga

d) Venta de Plantas Nativas de Ruffner Mountain

a1) Todos los sábados de abril | 10 a.m.–2 p.m.

b1) Ubicación: Centro de la Naturaleza de Ruffner Mountain, 1214 81st Street S.