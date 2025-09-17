La ciudad de Hoover busca aportes de niños sobre nuevo proyecto de parque

17 de septiembre de 2025 – Hoover, Alabama – Agencias.

El viernes 19 de septiembre de 2025, a las 3:00 p.m., la Ciudad de Hoover buscará la “opinión experta” de los niños del barrio para la próxima renovación del parque infantil Bluff Park.

En febrero, el equipo de Parques y Recreación de Hoover se reunió con los residentes de Bluff Park para informarles sobre los planes, que incluyen mejoras en los equipos y la accesibilidad. En esa reunión, se sugirió que los funcionarios de la ciudad pidieran la opinión de los usuarios más importantes del parque: los niños.

La Fiesta de Planificación del Parque, que se celebrará el viernes, ofrecerá a los niños la oportunidad de compartir sus ideas sobre el color y el diseño de los equipos. También habrá actividades divertidas, como helados, regalos, la biblioteca móvil de la Biblioteca Pública de Hoover y un camión de bomberos. Se invita a asistir a los padres y a la comunidad, pero el objetivo principal es escuchar a los niños.

PARA MÁS INFORMACIÓN, CONTACTAR CON:

Melanie Posey, Oficial de Información Pública

(205) 602-9999 [email protected]