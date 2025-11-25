La ciudad de Hoover nombra a Clay Morris como nuevo Jefe de Policía

25 de noviembre de 2025 – Hoover, Alabama – Agencias.

Sé que estamos entregando las riendas a alguien que es inteligente, innovador y continuará haciendo lo que todos queremos ver en la ciudad de Hoover, dijo el alcalde Nick Derzis.

En la reunión del Concejo Municipal de Hoover del lunes por la noche, el Concejo aprobó por unanimidad el nombramiento de Clay Morris como el próximo Jefe del Departamento de Policía de Hoover. Morris actualmente es el Jefe de Policía del Departamento de Policía de Pell City, cargo que ocupa desde marzo de 2022. Su primer día oficial con el Departamento de Policía de Hoover será el lunes 1 de diciembre.

Morris comenzó su carrera en la aplicación de la ley con el Departamento del Sheriff de East Baton Rouge en 1990. En 1995, se convirtió en agente de la Administración de Control de Drogas (DEA) y sirvió hasta su jubilación en 2020. Durante su tiempo en la DEA, Morris desempeñó varios roles, incluyendo servir como Jefe de Sección en la Oficina de Tecnología de Investigación de 2011 a 2013, y ser seleccionado como Agente Asistente a Cargo de Alabama, supervisando cinco oficinas en el estado a partir de 2013.

En 2017, Morris fue llamado de regreso a Washington, D.C., para servir como Jefe de Sección de la Oficina de Tecnología de Investigación, regresando a Alabama en 2020 como Agente Asistente a Cargo de Alabama hasta que se retiró en octubre de 2020. El alcalde Derzis enfatizó que la decisión fue difícil pero correcta, destacando que conoce a Morris desde hace más de 12 años y confía en su capacidad para mantener a la comunidad de 100 mil habitantes de Hoover como una de las más seguras del país.

Morris, acompañado por su familia en la reunión, agradeció al Concejo por la confianza para liderar un departamento reconocido en el Sureste de Estados Unidos por su excelencia. Aseguró que trabajará incansablemente con un enfoque integral de gobierno para la seguridad pública en Hoover. Morris reconoció la magnitud de reemplazar a un jefe que sirvió durante casi 21 años y se comprometió a aportar una ética de trabajo honesta y dedicada.

Morris expresó su creencia de que Hoover está en la cúspide de un período muy transformador, casi un Renacimiento, y se mostró emocionado de ser parte de ello. Se dirigió a los hombres y mujeres del Departamento de Policía de Hoover presentes, pidiéndoles una oportunidad para ganarse su confianza y respeto, y afirmó su deseo de trabajar con todos para hacer de Hoover, Hoover otra vez.