La ciudad de Irondale lanza la campaña de recolección de alimentos “Alimentar a los necesitados”

25 de noviembre de 2025 – IRONDALE, Alabama – Agencias.

La Ciudad de Irondale ha lanzado su campaña de recolección de alimentos “Feed the Need” (Alimenta la Necesidad), una iniciativa que abarca toda la ciudad y está liderada por el Alcalde James D. Stewart, Jr., para ayudar a las familias que enfrentan inseguridad alimentaria en la comunidad. Más de 85,000 personas en el Condado de Jefferson desconocen de dónde provendrá su próxima comida, e Irondale está actuando para marcar la diferencia.

Se insta a los ciudadanos a dejar alimentos no perecederos o hacer donaciones financieras en el Ayuntamiento de Irondale desde ahora hasta el 8 de enero de 2026. Todas las contribuciones beneficiarán directamente a las familias que enfrentan inseguridad alimentaria a través del Banco de Alimentos Comunitario de Alabama Central, el cual distribuye alimentos a más de 300 agencias asociadas en toda la región.

El Alcalde James D. Stewart, Jr. declaró que el hambre no se toma un descanso. Mientras sus vecinos tienen necesidad, Irondale está dando un paso adelante para suplir esta necesidad. El esfuerzo no es solo la recolección de donaciones, sino que también busca poner alimentos directamente en las mesas durante esta temporada festiva con 200 pavos gratis para el Día de Acción de Gracias y 200 jamones gratis para Navidad.

El alcalde enfatizó que cada donación, ya sea una lata de frijoles o un dólar, acerca a la comunidad a un lugar donde nadie padece hambre. Además, se especificó que cada dólar donado proporciona cuatro comidas, y cada artículo recolectado ayuda a cerrar la brecha para las familias que luchan por poner comida en la mesa.

La iniciativa de recolección de alimentos “Feed the Need” de Irondale se está llevando a cabo en el Ayuntamiento de Irondale y estará activa hasta el 8 de enero de 2026. Además de la donación física, se pueden hacer donaciones en línea a través del sitio web de la Fundación Comunitaria de Irondale.

La Ciudad también organizará dos eventos especiales en el Ayuntamiento de Irondale para ayudar a las familias a celebrar las fiestas con dignidad y alegría, que continuarán mientras duren las existencias. Estos incluyen la entrega de pavos para el Día de Acción de Gracias el sábado 22 de noviembre a las 8:00 a.m. y la entrega de jamones navideños el sábado 20 de diciembre a las 8:00 a.m.