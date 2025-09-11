La ciudad de Oxford recuerda las vidas perdidas el 11/9/01

11 de septiembre de 2025 – OXFORD, Alabama – Agencias.

Recordamos a las miles de personas que perdieron la vida el 11 de septiembre de 2001 en los ataques de Nueva York, Pensilvania y Washington, D.C. Algunas de las víctimas eran de Alabama. Los socorristas de Oxford afirman que las lecciones aprendidas de aquel día han resultado en mejores equipos y una mayor prioridad para su salud y seguridad, cambios que han transformado el servicio de bomberos y la respuesta de emergencia en general.

El jefe de bomberos de Oxford, Gary Sparks, mencionó que uno de los mayores desafíos en las Torres Gemelas fue la mala comunicación interna. También destacó que muchos socorristas se enfermaron por la exposición a la zona cero. Estos trágicos eventos sirvieron como un punto de inflexión para la industria.

Ahora, los códigos de construcción exigen que los edificios de gran altura tengan sistemas de comunicación para que la policía y los bomberos puedan coordinarse mejor. Además, ha cambiado la mentalidad sobre la seguridad personal; mientras que antes el uso de equipo de respiración era poco común, ahora es obligatorio para cualquier bombero que se encuentre en áreas con humo, lo que refleja un cambio cultural y de seguridad en el servicio.

El jefe de policía de Oxford, Bill Partridge, recordó que ese día murieron 60 agentes de policía y que muchos más han fallecido desde entonces debido a los carcinógenos que inhalaron. El impacto a largo plazo en la salud de los primeros respondedores ha sido una de las consecuencias más devastadoras del 11 de septiembre.

A pesar de la tragedia, algunas personas como June Land Reaves recuerdan el evento como un momento en el que la gente se unió. Ella cree firmemente que a través de estos tiempos difíciles, la unidad ha prevalecido y que hay una fuerza superior que guía a la gente. La unidad vista en aquel entonces es algo que, según ella, todavía se manifiesta hoy en día.

Finalmente, el subjefe de bomberos de Oxford, Ben Stewart, concluyó que hay un sentido de hermandad entre los socorristas. Cada año, ellos continúan honrando la memoria de sus colegas caídos, subiendo escaleras en su honor, un acto que simboliza su compromiso continuo de recordar y honrar a aquellos que sacrificaron sus vidas.