La contaminación en Nueva Delhi agota los purificadores e impulsa el negocio ambiental

17 de diciembre de 2025 – Nueva Delhi – EFE.

El comercio de aire limpio ha florecido como una industria sumamente rentable en Nueva Delhi, considerada la metrópoli con los niveles de contaminación más críticos del planeta. En las últimas jornadas, la necesidad de obtener dispositivos de filtrado ha escalado de tal manera que numerosos establecimientos reportan un agotamiento total de sus inventarios. Los encargados de tiendas de tecnología y electrodomésticos señalan que el interés de los consumidores se duplica año tras año, superando con creces las proyecciones de venta iniciales y dejando los anaqueles vacíos ante la urgencia de la población.

Lo que antes se consideraba un lujo es ahora un componente fundamental en las viviendas de las clases media y alta de la capital india. La relevancia de estos equipos se vuelve vital durante el mes de noviembre, periodo en el que las condiciones climáticas y ambientales degradan la pureza del oxígeno de forma alarmante. Para muchas familias, estos aparatos representan la única defensa efectiva contra la inhalación de partículas tóxicas dentro de sus propios hogares, convirtiéndose en una herramienta de supervivencia urbana ante la crisis ecológica.

En la actualidad, adquirir un purificador en la ciudad se ha vuelto una tarea incierta debido a la escasez generalizada que afecta a la mayoría de los distribuidores locales. Muchos dueños de negocios han tenido que solicitar suministros de emergencia a las fábricas para no seguir perdiendo oportunidades de mercado ante la avalancha de compradores. Esta situación coincide con los registros de polución más graves del año, donde los indicadores de calidad ambiental han sobrepasado todos los límites técnicos establecidos por las autoridades de control.

Los informes del Consejo Central de Control de la Contaminación muestran que los índices han alcanzado niveles calificados como severos, superando con creces los márgenes de seguridad recomendados por los organismos internacionales de salud. Esta situación ha generado una neblina densa que compromete la visibilidad y ha forzado al gobierno a implementar medidas extremas. Entre estas acciones destacan la parálisis de las construcciones y el cierre temporal de los centros educativos para proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad.

En los puntos de venta que aún conservan algunos productos, los modelos de mayor costo y tecnología avanzada son los primeros en desaparecer, ya que los clientes prefieren invertir en marcas de prestigio para asegurar su bienestar. El rango de precios es amplio, pero la conciencia sobre el impacto directo en la salud motiva a los ciudadanos a realizar estos gastos. Los usuarios buscan alivio ante síntomas recurrentes como la irritación ocular y las afecciones respiratorias que se agravan durante el invierno debido a la capa tóxica que cubre la región.

El panorama global es preocupante, con millones de fallecimientos anuales vinculados a la mala calidad del aire según estadísticas sanitarias mundiales. En las tiendas de Nueva Delhi, la ausencia de productos en las vitrinas refleja fielmente la gravedad de la situación ambiental. Algunos anuncios publicitarios que aún quedan en los locales vacíos prometen a los compradores la posibilidad de respirar con una pureza similar a la de otras regiones del mundo, subrayando la brecha existente en el acceso a un derecho básico como el aire limpio.