La entrada a Fiesta será gratuita solo este año, porque aprender y celebrar no tiene precio

18 de septiembre de 2025 – Birmingham, Alabama – Agencias.

¡Fiesta 2025: La Celebración Más Grande de Alabama!

¡La cuenta regresiva ha comenzado y Birmingham está llena de anticipación! En su 23º año, la celebración más grande y brillante de Alabama de la cultura y herencia hispana está lista para iluminar Linn Park el sábado 27 de septiembre, de 12 p.m. a 8 p.m. Con el Mes de la Herencia Hispana en pleno auge, no hay mejor momento para sumergirse en un día lleno de música, comida, cultura y pura alegría.

El tema de este año es “Don’t Stop the Party”, y para hacerlo más grande que nunca, Fiesta 2025 será gratis para todos los asistentes. Aunque la entrada será gratuita únicamente por este año, se sugiere una contribución de $15 o más para ayudar a mantener el festival vivo en los años venideros. En un momento en el que el mundo puede sentirse dividido, Fiesta elige abrir sus puertas para que todos puedan reunirse en celebración.

Villas y Entretenimiento

Fiesta 2025, presentada por Abogados Centro Legal, invita a todos a explorar un día completo de cultura, sabor y celebración a través de sus seis vibrantes villas:

Villa Cultural (presentada por Honda): Donde más de 20 naciones cobran vida a través de deslumbrante arte, tradiciones y presentaciones.

Villa de Comida (presentada por Estrella Jalisco): Para disfrutar de los sabores más auténticos de la cocina hispana y latina.

Villa de Salud y Bienestar (presentada por el Departamento de Salud del Condado de Jefferson y Blue Cross and Blue Shield of Alabama): Para inspirarse y conocer más sobre el bienestar.

Villa Comunitaria (presentada por McDonald’s): Para conectar con organizaciones impactantes.

Villa Familiar (presentada por Alabama Power): Con actividades para niños, pintura de caritas y mucho más.

Escenario Principal (presentado por Coca-Cola): El corazón del festival, con presentaciones llenas de energía y artistas increíbles que te harán bailar toda la noche.

Además, el festival ofrece emocionantes exhibiciones de lucha libre, sesiones de cuentacuentos, partidos de fútbol y una variedad de actividades para todas las edades, creando un caleidoscopio de vistas y sonidos que no olvidarás.

Una Misión con Propósito

“Más allá de las festividades, Fiesta tiene una poderosa misión”, exclamó Silvia Espinosa Laxson, Presidenta de Fiesta. Durante las últimas dos décadas, el festival ha otorgado con orgullo más de $150,000 en becas a estudiantes hispanos y latinos, abriendo puertas a la educación y la oportunidad. Este año, con más de 150 puestos y organizaciones, el festival busca mostrar la rica diversidad de la cultura y comunidad hispana.

El Compromiso de la Comunidad

El evento sigue brillando cada año gracias al increíble apoyo de más de 30 patrocinadores, incluyendo a Abogados Centro Legal, Alabama Power, Honda y Coca-Cola United. Su compromiso refleja cuán importante es este evento para la comunidad y su celebración de la herencia hispana. Como dijo Dulce Rivera, Expresidenta de Fiesta, “Fiesta es mágica, no es solo un evento—es una experiencia. Un día para bailar, comer, conectar y celebrar el hermoso mosaico de culturas que enriquecen nuestra comunidad.”

¡Únete a la Celebración!

Marca tu calendario, corre la voz y prepárate para celebrar con miles de tus amigos más cercanos. Asegura tu lugar en la celebración cultural más colorida de Alabama visitando fiestabham.com.