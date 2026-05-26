La estrella del R&B Kehlani traerá su gira a Birmingham

26 de mayo de 2026 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Recién salida de ganar los dos primeros premios Grammy de su joven carrera, la superestrella del R&B Kehlani llegará al Coca-Cola Amphitheater.

La etapa norteamericana de la gira Kehlani World Tour comenzará el 6 de agosto en Minneapolis antes de dirigirse a Birmingham el 4 de septiembre.

Kehlani había sido nominada cinco veces al Grammy, pero no fue hasta 2026 que aseguró tanto la Mejor Interpretación de R&B como la Mejor Canción de R&B por “Folded” de su álbum homónimo.

El álbum debutó en el puesto número 4 del Billboard 200, al tiempo que logró el mayor debut para un álbum de R&B de una mujer este año.

La gira Kehlani World Tour contará con la participación de Durand Bernarr, Isaia Huron, Thearti$t y Wasel, quienes se unirán a la estrella del R&B.

Los boletos para la gira de 33 fechas saldrán a la venta para el público en general el viernes 29 de mayo a las 10 a. m., con preventas realizándose durante toda la semana.

Kehlani se ha asociado con PLUS1 para que 1 dólar de cada boleto vendido se destine a The Kehlani Fund.

Para más información, visite kehlaniworldtour.com.