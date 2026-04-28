La FCC ordena revision de licencias de ABC tras polemica de Jimmy Kimmel

28 de abril de 2026 – Nueva York – EFE.

La Comision Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, conocida como FCC, tomo hoy una decision sin precedentes al ordenar la revision inmediata de las licencias de transmision de todas las estaciones de television de la cadena ABC. Esta accion regulatoria surge en un momento de gran tension politica y mediatica, justificandose bajo una investigacion sobre las politicas internas de inclusion y cumplimiento de la empresa. Sin embargo, diversos analistas señalan que el trasfondo real es el enfrentamiento directo entre el gobierno y la cadena televisiva.

Segun el documento oficial emitido por el organismo regulador, la exigencia de una renovacion anticipada para las emisoras de The Walt Disney Company es fundamental para garantizar el interes publico que exige la ley. La agencia federal ha establecido un periodo de 30 dias que vence el 28 de mayo de 2026 para que la compañia entregue la documentacion necesaria. Esta medida impacta directamente en mercados clave para la industria del entretenimiento y las noticias, afectando a ciudades principales como Nueva York, Los Angeles, Chicago y Filadelfia.

El conflicto se intensifico debido a un segmento de comedia realizado recientemente por Jimmy Kimmel, donde parodio la cena de corresponsales de la Casa Blanca. Durante su presentacion, el humorista hizo comentarios sobre la primera dama, Melania Trump, que fueron percibidos como ofensivos por la administracion. El contexto del chiste resulto particularmente sensible debido a un incidente de seguridad real que ocurrio durante el evento oficial, donde se registraron disparos que obligaron a la evacuacion de la pareja presidencial.

La respuesta desde el entorno del mandatario no se hizo esperar, calificando las bromas de Kimmel como una retorica de odio que busca la division del pais. La propia Melania Trump expreso en redes sociales que la cadena ABC deberia tomar medidas disciplinarias ante lo ocurrido. Por su parte, el presidente Trump fue mas alla al exigir publicamente el despido del presentador, alegando que sus palabras constituian una incitacion a la violencia, elevando asi la presion sobre los directivos del canal.

Jimmy Kimmel intento mitigar la controversia durante su programa nocturno, aclarando que sus palabras fueron simplemente humor y no representaban una amenaza real. No obstante, la intervencion de la FCC ha cambiado el enfoque de una simple polemica televisiva a un problema legal y administrativo de gran escala. El hecho de que se altere el ciclo normal de licencias, que estaba previsto hasta el año 2028, demuestra la gravedad de la postura tomada por las autoridades regulatorias.

Este adelanto en los tramites de renovacion abre un escenario de incertidumbre para la cadena ABC y su empresa matriz, Disney. Al utilizar una disposicion legal poco frecuente, la FCC tiene ahora la potestad de evaluar minuciosamente el historial de la cadena antes de decidir si permite que sigan operando en el espectro radioelectrico nacional. La posibilidad de una denegacion de licencia se mantiene como una amenaza latente en este enfrentamiento entre el poder ejecutivo y uno de los medios de comunicacion mas influyentes del mundo.