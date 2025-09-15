La gala de los Emmy, con 7,4 millones de espectadores, fue la más vista en cinco años

La gala de los Emmy, con 7,4 millones de espectadores, fue la...

15 de septiembre de 2025 – Los Ángeles (EE.UU.) – Agencias.

La reciente 77.ª edición de los premios Emmy, considerados los más importantes de la televisión estadounidense, logró una notable cifra de audiencia de 7,4 millones de espectadores, marcando así la gala con mayor sintonía de los últimos cinco años. Este evento, celebrado el pasado domingo en el Teatro Peacock de Los Ángeles, fue transmitido por la cadena CBS.

Según los datos de la agencia Nielsen, reportados por Los Angeles Times, la ceremonia de este año superó en un 8 % la audiencia de la edición anterior, que se había emitido en la cadena ABC. Este incremento en la audiencia confirma un crecimiento por segundo año consecutivo en el interés por estos prestigiosos galardones.

Este notable aumento de la audiencia llevó a los premios a su punto más alto desde el año 2021, cuando la ceremonia también fue transmitida por CBS. Este hito subraya la creciente relevancia de los Emmy en el panorama televisivo actual, captando la atención de un público cada vez más amplio.

En cuanto a los galardones, la serie de Apple TV+ titulada “The Studio”, una sátira sobre los grandes estudios de Hollywood, se destacó al establecer un nuevo récord. La serie se convirtió en la temporada de comedia más premiada en la historia de los Emmy, acumulando un total de 13 estatuillas, entre ellas la de mejor serie de comedia.

En la categoría de drama, la serie “The Pitt”, que se desarrolla en las salas de emergencia de un hospital de Pittsburgh, fue reconocida como la mejor serie. Su victoria la posicionó como una de las producciones más destacadas de la noche en este género.

Finalmente, el éxito de Netflix, “Adolescence”, dominó la categoría de mejor miniserie. Su triunfo en esta categoría consolidó su popularidad y reconocimiento crítico, demostrando el impacto de las producciones de la plataforma de streaming en los premios más importantes de la televisión.