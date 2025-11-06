La I-65 reabrió tras un accidente múltiple con un camión que transportaba madera

6 de noviembre de 2025 – CONDADO DE CULLMAN, Alabama – Agencias.

Un accidente múltiple que involucró a un camión que transportaba madera, ocurrido en el condado de Cullman, Alabama, ha sido finalmente despejado, según reportaron las autoridades de la Agencia de Aplicación de la Ley de Alabama (ALEA). Los carriles en dirección norte de la I-65, cerca de Lacon, estuvieron cerrados durante casi cuatro horas la madrugada del jueves a causa de este incidente.

La Oficina del Sheriff del Condado de Cullman informó que el camión perdió su carga del puente y cayó sobre este, ocasionando la interrupción del tráfico. Posteriormente, el camión chocó contra varios vehículos que se encontraban detenidos en el puente debido a trabajos en la zona. Testigos indicaron que el camión circulaba sin control por el arcén derecho antes del impacto.

Un testigo, Preston Sellers, relató que el camión llevaba una carga pesada y no pudo frenar. Describió cómo el vehículo se desplomó, golpeó la barrera de contención, rebotó y cayó sobre el tráfico, impactando a todos los autos. Las tablas de madera que no cayeron al terraplén cubrieron completamente el puente, bloqueando la carretera por horas.

A pesar de la magnitud del accidente, la Oficina del Sheriff del Condado de Cullman confirmó que, aunque muchas personas fueron trasladadas al hospital, afortunadamente, ninguna resultó gravemente herida. Muchos testigos expresaron su asombro por la falta de lesiones graves, temiendo inicialmente lo peor dada la violencia del impacto.

Los testigos consideraron un milagro que no hubiese fatalidades, en parte porque gran parte de la madera se desprendió hacia el terraplén. Sellers comentó que, si la carga hubiera caído en la dirección opuesta, habría golpeado y atravesado los autos, causando probablemente heridas graves o la muerte. Otra testigo, Allie Wilson, expresó alivio y dio gracias porque nadie resultara herido.

La División de Patrulla de Carreteras de ALEA está investigando la causa del accidente. Aunque aún se desconocen los factores exactos, algunos testigos afirmaron haber visto el camión maderero conduciendo de forma errática antes del lugar del impacto y sugieren que una posible falla en los frenos pudo haber sido la causa.