La NASA lanzará la misión Crew-13 el 12 de septiembre

Qué pasó : La NASA y SpaceX confirmaron el lanzamiento de la misión espacial Crew-13 a la Estación Espacial Internacional para el 12 de septiembre.

: La NASA y SpaceX confirmaron el lanzamiento de la misión espacial Crew-13 a la Estación Espacial Internacional para el 12 de septiembre. Por qué importa : La tripulación probará nuevos trajes de vuelo de tercera generación adaptados al crecimiento de la columna en microgravedad.

: La tripulación probará nuevos trajes de vuelo de tercera generación adaptados al crecimiento de la columna en microgravedad. El dato clave: Cuatro astronautas viajarán en la nave Dragon en la misión número 18 conjunta entre SpaceX y la agencia espacial.

Lanzamiento espacial de la misión Crew-13 hacia la EEI

La NASA y SpaceX fijaron para el 12 de septiembre el lanzamiento de la misión Crew-13 con destino a la Estación Espacial Internacional (EEI). Los astronautas Jessica Watkins y Luke Delaney, de la NASA, junto a Josh Kutryk, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), y Sergey Teteriatnikov, de Roscosmos, integran la tripulación.

La expedición permanecerá en el espacio durante aproximadamente seis meses realizando experimentos científicos y mantenimiento en la cápsula Dragon. Salvo Jessica Watkins, veterana de la Crew-4 en 2022, este vuelo representa la primera experiencia en órbita para el resto de los tripulantes.

Innovación tecnológica en trajes y resolución de fugas

Juliana Scheiman, directora de los programas Dragon en la NASA, destacó que la misión estrenará trajes de tercera generación diseñados para amoldarse a la elongación espinal de los astronautas. Asimismo, Dana Weigel confirmó que la reciente fuga de aire en el módulo ruso fue sellada con un parche temporal.

Este viaje marcará la misión tripulada número 18 operada por SpaceX hacia el laboratorio orbital y el vuelo número 53 de una nave Dragon. Las agencias espaciales mantienen su cronograma de retiro programado para la estación hacia finales del año 2030.