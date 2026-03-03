La NASA repara fallas en el cohete Artemis II y programa nuevo lanzamiento para abril

3 de marzo de 2026 – Miami (EE.UU.) – EFE.

La agencia espacial estadounidense confirmó recientemente que ha logrado identificar y solucionar los fallos técnicos relacionados con el suministro de helio en el cohete de la misión Artemis II. Estas complicaciones mecánicas habían provocado el retraso previo del cronograma lunar, pero tras una intervención exitosa de los ingenieros, el vehículo espacial se encuentra nuevamente en fase de preparación. La NASA informó que los trabajos de mantenimiento han concluido satisfactoriamente, permitiendo retomar los planes para trasladar la estructura a la plataforma de lanzamiento en las próximas semanas.

El origen de la anomalía se localizó específicamente en un sello defectuoso dentro del mecanismo de desconexión rápida del sistema. Este componente es fundamental ya que facilita el flujo de helio desde las instalaciones terrestres hacia el interior del cohete, y su mal funcionamiento estaba generando una obstrucción crítica en el paso del combustible. Para solventar la situación, los especialistas de la agencia procedieron a retirar la pieza afectada y a reensamblar el sistema completo, validando posteriormente la reparación mediante pruebas de flujo controlado.

Además de las correcciones inmediatas, el equipo técnico de la NASA mantiene una vigilancia constante para determinar las causas exactas que provocaron el desprendimiento del sello. Esta investigación paralela busca implementar actualizaciones adicionales en el cohete para evitar que incidentes similares comprometan la seguridad en el futuro. El plan actual consiste en finalizar todas las inspecciones y ajustes técnicos antes de que termine el mes de marzo, asegurando que cada sistema operativo cumpla con los estándares de calidad más exigentes.

La ventana de lanzamiento prevista para abril representa la última oportunidad contemplada en el cronograma original de la agencia para esta fase del proyecto. Inicialmente, se esperaba que el despegue ocurriera en febrero, pero factores externos como el clima adverso en Florida y diversas filtraciones detectadas durante las pruebas criogénicas obligaron a posponer la misión. Debido a estos inconvenientes, la nave tuvo que ser retirada de la plataforma y trasladada al hangar de ensamblaje para una revisión profunda y exhaustiva de sus componentes internos.

La misión Artemis II tiene una importancia estratégica vital, ya que llevará a cuatro astronautas a un vuelo orbital alrededor de la Luna. El propósito fundamental de este viaje es poner a prueba la nave espacial Orion en condiciones reales, sirviendo como ensayo general para los futuros aterrizajes lunares. Estas pruebas de rendimiento son esenciales para garantizar el éxito de las misiones posteriores y marcar el camino hacia una presencia humana más constante en el satélite natural de la Tierra durante los próximos años.

El administrador de la agencia espacial ha revelado ajustes importantes en el calendario de las misiones Artemis III, IV y V. Bajo el nuevo esquema, el regreso físico de los seres humanos a la superficie de la Luna se ha programado por partida doble para el año 2028. Mientras tanto, la misión de 2027 funcionará como un paso intermedio en la órbita terrestre baja, permitiendo consolidar la tecnología necesaria antes de ejecutar el histórico alunizaje que cerrará una brecha de más de cinco décadas sin exploradores en suelo lunar.