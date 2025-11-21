Inicio Alabama La Oficina del Sheriff del Condado de Shelby solicita ayuda tras una...

La Oficina del Sheriff del Condado de Shelby solicita ayuda tras una serie de robos en negocios

Por
lat_admin
-
164
0
La Oficina del Sheriff del Condado de Shelby solicita ayuda tras una serie de robos en negocios
La Oficina del Sheriff del Condado de Shelby solicita ayuda tras una serie de robos en negocios

21 de noviembre de 2025 – CONDADO DE SHELBY, Alabama – Agencias.

La Oficina del Sheriff del Condado de Shelby informa que está investigando una serie de robos y solicita la colaboración ciudadana.

Según la oficina del sheriff, las autoridades investigan una serie de robos ocurridos en un negocio en la zona de Chelsea entre el 12 y el 19 de noviembre de 2025.

Las autoridades solicitan ayuda para identificar a la persona que aparece en las fotos a continuación.

Si tiene alguna información, comuníquese con el investigador Gibson del Condado de Shelby al 205-670-6274 ó por correo electrónico a [email protected].

También puede comunicarse con la oficina del sheriff al 205-670-6000, y si desea permanecer en el anonimato, puede comunicarse con Crime Stoppers de Metro Alabama al 205-254-7777.

Artículos relacionadosMás del autor

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí