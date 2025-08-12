La ola de calor en Francia alcanzará un nuevo pico este fin de semana

12 de agosto de 2025 – París – EFE.

La ola de calor que actualmente afecta a Francia se intensificará durante los próximos días, alcanzando un nuevo pico de temperaturas este fin de semana, según informó la agencia meteorológica nacional, Météo France. Se espera que el fenómeno se mantenga hasta el final de la semana, con temperaturas que podrían llegar a los 40 grados centígrados especialmente el viernes y el sábado en el suroeste del país.

Este aumento en las temperaturas, que se sumará al calor ya registrado, se debe a un nuevo sistema de altas presiones que se ha posicionado sobre Europa occidental, creando una especie de “cúpula de calor”. Aunque las regiones del norte de Francia podrían escapar de las temperaturas más extremas, se prevé que la intensidad y duración del calor en el suroeste sean comparables a las del verano de 2003, cuando las temperaturas superaron los 44 grados y causaron 15.000 muertes.

El día de hoy, la ola de calor ya ha dejado registros inéditos en varias localidades del sur de Francia. Lugares como Saint-Laurent-du-Pape y Saint-Côme d’Olt alcanzaron los 42,9 grados, mientras que en Romans-sur-Isère se registraron 42,6 grados. Estos valores siguen a los récords históricos del día anterior en ciudades del suroeste como Burdeos y Angulema.

En total, 64 departamentos del país, incluyendo la región de París, se encuentran bajo alerta naranja, y 14 más están bajo alerta roja. Las noches también se esperan muy calurosas, con temperaturas que no bajarán de los 20 grados, especialmente en la zona del suroeste y el litoral mediterráneo, según las previsiones de Météo France.

Para este miércoles, se espera que las temperaturas máximas bajen en el oeste del país, aunque se mantendrán altas en el suroeste. En el este, el calor seguirá siendo sofocante o incluso podría aumentar, con temperaturas que oscilarán entre los 36 y 38 grados.

La agencia meteorológica también ha pronosticado la formación de tormentas en el oeste del país. Estas tormentas, que inicialmente serán débiles y dispersas en la costa atlántica, se irán desplazando hacia el este, afectando las regiones desde el suroeste hasta el norte, así como los Alpes y Córcega. Podrían ser fuertes localmente, acompañadas de ráfagas de viento, granizo y lluvias intensas.