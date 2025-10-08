La ONU celebra acuerdo de alto el fuego en Gaza y pide cumplimiento pleno

8 de octubre de 2025 – Washington – EFE.

El principal representante de las Naciones Unidas acogió con satisfacción el anuncio de un pacto diseñado para asegurar un cese al fuego y la liberación de los secuestrados en Gaza. Este acuerdo se fundamenta en la propuesta que había sido planteada previamente por el presidente de Estados Unidos.

En una declaración oficial, el secretario general, António Guterres, reconoció los esfuerzos diplomáticos realizados por Estados Unidos, Catar, Egipto y Turquía que culminaron en este progreso crucial. Al mismo tiempo, instó enérgicamente a todas las partes involucradas a adherirse por completo a las condiciones establecidas en el acuerdo.

Guterres enfatizó la necesidad de que todos los rehenes sean liberados de una manera respetuosa y, de igual modo, recalcó que la pausa en los enfrentamientos debe transformarse en una tregua duradera y firme.

Adicionalmente, hizo un llamado crucial para permitir la entrada inmediata y sin restricciones de ayuda humanitaria y otros bienes esenciales a Gaza. El objetivo primordial de esta acción es mitigar el sufrimiento continuo que padece la población civil en la zona.

El líder de la ONU comunicó que la organización está comprometida a respaldar la aplicación total del acuerdo. Este apoyo se materializará mediante el aumento en la distribución de ayuda humanitaria y la promoción activa de las iniciativas de recuperación y reconstrucción en la región.

Finalmente, instó a aprovechar este momento significativo para impulsar el camino hacia una solución de dos Estados. Esta resolución debería validar el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino y facilitar que tanto israelíes como palestinos coexistan en un marco de paz y seguridad.