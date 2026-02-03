La panadería Savage’s Bakery en Homewood cierra sus puertas

3 de febrero de 2026 – HOMEWOOD, Alabama – Agencias.

Savage’s Bakery & Deli ha sido un lugar emblemático de Birmingham por más de 85 años. Según su sitio web, abrió originalmente en 1939.

Al llamar a la panadería, un mensaje de voz dice: “Gracias por llamar a la panadería Savage’s. Nuestro propietario ha tomado la decisión de jubilarse, por lo tanto, nuestro último día de servicio será el sábado 14 de febrero. Por favor, realice sus pedidos con anticipación para la semana de San Valentín, ya que tendremos inventario limitado”.