La policía arresta a un hombre de Birmingham tras un incidente de violencia doméstica

La policía arresta a un hombre de Birmingham tras un incidente de...

14 de agosto de 2025 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

El Departamento de Policía de Birmingham ha arrestado a un hombre en relación con un incidente de violencia doméstica que, según la policía, ocurrió el lunes 11 de agosto de 2025.

Ese día, la policía fue llamada al bloque 600 de Brussels Circle para investigar un incidente de índole doméstica.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a dos víctimas. Después de que los equipos de Bomberos y Rescate de Birmingham las evaluaran, se determinó que ninguna de las víctimas había resultado herida.

La policía identificó al sospechoso como Demetrius McClinton, de 32 años y residente de Birmingham. Fue arrestado el 12 de agosto en el bloque 2300 de 30th Street Ensley por dos cargos relacionados con violencia doméstica y un cargo de secuestro en primer grado.

McClinton fue ingresado en la Cárcel del Condado de Jefferson, donde se encuentra detenido sin fianza.