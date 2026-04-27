La policía de Birmingham arresta a 6 personas por conducción temeraria

27 de abril de 2026 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

El Departamento de Policía de Birmingham informa que continúa combatiendo la conducción temeraria ilegal en la ciudad y que recientemente arrestó y acusó a seis personas.

La Operación Knight Rider es el nombre de la iniciativa estratégica de la policía de Birmingham para combatir la conducción temeraria ilegal. Fue lanzada en 2024 bajo el liderazgo del jefe Michael Pickett.

“La Operación Knight Rider se creó en respuesta a un notable aumento de incidentes de conducción temeraria en toda la ciudad. Desde su inicio, la iniciativa se ha centrado en identificar áreas de alta actividad, desplegar recursos específicos y responsabilizar a los infractores”, escribió la policía de Birmingham.

Entre el viernes 24 y el sábado 25 de abril, la policía de Birmingham informó del arresto de seis personas, todas acusadas de conducción temeraria. También se incautaron dos armas de fuego y seis vehículos.

“Conducir vehículos de forma temeraria no solo es ilegal, sino que también representa un peligro significativo para el público. A través de la Operación Knight Rider, el Departamento de Policía de Birmingham (BPD) mantiene su compromiso de reducir estos incidentes mediante el cumplimiento de la ley, la realización de arrestos y la retirada de vehículos utilizados en actividades delictivas”, escribió la policía de Birmingham.