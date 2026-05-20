La policía de Birmingham investiga tres tiroteos ocurridos durante la noche

20 de mayo de 2026 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

La policía de Birmingham está investigando tres tiroteos ocurridos la madrugada del miércoles 20 de mayo.

El primer tiroteo tuvo lugar en el bloque 400 de la 2nd Street West en Elyton Village. Una persona fue trasladada al hospital con heridas leves.

La policía busca un vehículo que se dio a la fuga.

Un segundo tiroteo ocurrió en la avenida Fayette. La policía investiga si este tiroteo está relacionado con el de Elyton Village. Ambos ocurrieron con minutos de diferencia. Una persona fue trasladada al hospital.

Un tercer tiroteo ocurrió en el bloque 1400 de la 20th Place en Ensley.

Una persona fue trasladada al Hospital de la UAB con heridas leves. No hay detenidos.

La policía afirma que el tiroteo fue un incidente doméstico entre un hombre y una mujer.