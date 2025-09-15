La policía de Bolivia incauta casi media tonelada de cocaína en operativo antidrogas

15 de septiembre de 2025 – Santa Cruz/La Paz – EFE.

En un reciente operativo antidrogas en Santa Cruz, la región más grande de Bolivia, las fuerzas antinarcóticos del país confiscaron casi media tonelada de cocaína. La droga estaba siendo transportada en un camión cisterna, según informó el Ministerio de Gobierno.

La Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) de la Policía Boliviana llevó a cabo la operación en la carretera Bioceánica, una ruta clave que conecta Bolivia con Brasil. Esta ubicación estratégica sugiere que el cargamento podría haber tenido como destino el país vecino.

El decomiso incluyó 477 kilogramos de narcóticos: 374,7 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 102,4 kilogramos de pasta base. La droga estaba oculta en el interior del tanque del camión cisterna, un método de ocultación complejo.

Durante la inspección del vehículo, se descubrieron 350 paquetes de una sustancia blanquecina y 100 paquetes de una sustancia amarillenta. Todos los paquetes estaban cubiertos con mantas para intentar evadir la detección. Las pruebas de campo confirmaron que se trataba de clorhidrato de cocaína y pasta base.

El conductor del camión fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público. Además, la droga y el vehículo quedaron bajo la custodia de las autoridades antinarcóticos para continuar con la investigación. Este operativo representa un golpe significativo para las organizaciones criminales que operan en la región.

El Ministerio de Gobierno destacó que este resultado subraya el compromiso del gobierno en la lucha contra el narcotráfico. Además, el ministro Roberto Ríos informó que, en lo que va del año, las fuerzas antinarcóticos han confiscado 170 toneladas de cocaína y 1,619 toneladas de marihuana. También se han detenido a 15,600 personas, se han destruido cientos de laboratorios y fábricas de droga, y se han incautado aeronaves y pistas clandestinas.