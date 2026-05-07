La policía de Cullman arresta a un hombre en relación con múltiples robos

La policía de Cullman arresta a un hombre en relación con múltiples...

7 de mayo de 2026 – CULLMAN, Alabama – Agencias.

Un hombre ha sido arrestado tras informes de robos en Cullman a finales de abril.

Según la policía de Cullman, el 28 de abril, los agentes respondieron a informes de robos en vehículos en el hotel La Quinta Inn & Suites y, más tarde, en el North Chick-fil-A, ambos situados a lo largo de la carretera Alabama Highway 157.

La policía afirma que utilizaron imágenes de videovigilancia e investigaron los robos, lo que les permitió identificar rápidamente el vehículo del sospechoso. Encontraron el vehículo en una residencia cercana.

Según se informó, los investigadores recuperaron múltiples artículos robados del vehículo, y muchos de estos objetos fueron devueltos con éxito a sus víctimas.

Skylar Dale Hill, de 28 años y residente de Joppa, fue arrestado y acusado de: tres cargos de irrupción ilegal en un vehículo, robo de propiedad en primer grado y robo de propiedad en cuarto grado.

La policía indica que la investigación sigue en curso y es posible que se presenten cargos adicionales.