La Policía de Helena informa que un grupo extremista está atacando a niños a traves de internet

La Policía de Helena informa que un grupo extremista está atacando a...

4 de septiembre de 2025 – HELENA, Alabama – Agencias.

La Policía de Helena quiere que los padres estén al tanto de una tendencia preocupante que podría estar amenazando la seguridad de sus hijos.

“Enojado. Preocupado. Temeroso por mi hijo”, así es como el padre y detective de la Policía de Helena, Jason Davis, describió la amenaza.

Davis afirma que su hijo de 9 años juega videojuegos bajo su supervisión, pero aun así, esta semana ha tenido que mantener conversaciones difíciles.

“Anoche, tuvimos una conversación sobre el grupo 764”, dijo Davis. “Es un grupo nihilista, terrorista y extremista. Comenzó hace varios años en Texas por un menor, un adolescente, y su objetivo es atraer y explotar a niños con ideas afines”.

El detective señaló que buscan a niños que tienen problemas de salud mental.

Este grupo de jóvenes intenta hacerse amigos de niños de entre 9 y 17 años en línea, explicó.

Con el tiempo, los convencen de que se autolesionen, se corten o incluso cometan actos de crueldad animal.

“Utilizan Roblox, Fortnite y juegos de esa naturaleza para hacerse amigos de otros niños”, dijo. “Intentan encontrar niños que piensen: ‘Mi vida es una porquería en este momento’. Ya saben cómo son los niños”.

El detective dice que también se comunican en foros en línea como “Skibidi Farms”.

Agregó que estos sitios web pueden incluir pornografía infantil o imágenes explícitas de automutilación.

Mientras la Policía de Helena investiga, quieren que los padres vigilen de cerca a sus hijos, ya que el detective Davis dice que esto no solo está sucediendo allí, sino en todo el país.

“Involúcrense cada vez más con sus hijos”, aconsejó. “Vean qué juegos están jugando. Cómo interactúan en esos juegos. Revisen sus redes sociales, revisen los sitios web que visitan”.

La Policía de Helena informa que Compact ofrece recursos para capacitar mejor a los padres sobre cómo monitorear a sus hijos en línea.

Por supuesto, si un niño está experimentando esto, se insta al público a llamar a la policía.

El detective dijo que el FBI está involucrado e incluso ha realizado arrestos en estos casos. La Policía de Helena dijo que la situación local se ha resuelto.