La policía de Helena insta a los padres a conocer las leyes sobre patinetes eléctricos

La policía de Helena insta a los padres a conocer las leyes...

18 de septiembre de 2025 – HELENA, Alabama – Agencias.

Los patinetes eléctricos están de moda entre los niños e incluso algunos adultos, pero las fuerzas del orden recuerdan a los conductores que muchos patinetes eléctricos no se consideran juguetes bajo la ley de Alabama.

“Hemos tenido casos en los que varios jóvenes van en los patinetes motorizados”, dijo Jeff Murphy del Departamento de Policía de Helena. “[Están] pasándose las señales de alto, conduciendo o circulando de forma errática, rebasando autobuses escolares detenidos”.

Todos estos son peligros que conllevan consecuencias al volante.

Murphy dijo que ciertos patinetes eléctricos de menos de 100 libras que superan las 20 mph entran dentro de una ley de vehículos motorizados en Alabama.

“Lo que requiere que tengan licencia, seguro y estén registrados en el estado”, dijo Murphy.

El Departamento de Policía de Mountain Brook se hace eco de esta advertencia, compartiendo las siguientes reglas:

– Los patinetes no se pueden conducir en las aceras.

– El patinete debe tener frenos que funcionen.

– Si conduces por la calle, se aplican todas las leyes de tráfico habituales.

La policía de Helena dice que los conductores deben tener el equipo de seguridad necesario, como un casco y protectores para brazos o rodillas.

También insisten en que los conductores deben seguir las instrucciones del fabricante.

“Quiero asegurarme de que los padres presten atención a lo que sus hijos están haciendo, asegurándose de que estén seguros, que usen un casco, que conozcan las reglas básicas de la carretera y que sepan que pueden ser considerados responsables”, dijo Murphy.

La policía dice que la ley de Alabama responsabiliza a los padres si los niños manejan patinetes sin el equipo de seguridad adecuado o si van en contra de las leyes de tráfico.