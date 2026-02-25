La Policía de Huntsville arresta a cuatro personas por robo

25 de febrero de 2026 – HUNTSVILLE, Alabama – Agencias.

Cuatro personas fueron acusadas de robo tras un incidente en Henderson Road, informó la Policía de Huntsville el miércoles.

La policía informó que los agentes respondieron a un robo en curso en un complejo de apartamentos en Henderson Road alrededor de las 9 p. m. del martes.

Según la policía, la persona que llamó informó que varias personas se encontraban dentro sin permiso.

Después de que los agentes establecieran un perímetro, la policía informó que un sospechoso saltó por una ventana y huyó. Se utilizaron agentes y un perro policía para rastrear a la persona, pero aún no ha sido localizada.

Otras cuatro personas fueron detenidas dentro del apartamento:

– Elton D. Todd, de 26 años, residente de Huntsville

– Caleb Z. Qahhaar-Mayes, de 25 años, residente de Madison

– Laron M. Turner, de 35 años, residente de Huntsville

– Justyn D. Wilson, de 23 años, residente de Huntsville

Los cuatro fueron ingresados ​​en la Cárcel del Condado de Madison por robo en tercer grado.

La policía informó que la investigación continúa y que se buscan más sospechosos.