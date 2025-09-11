La policía de Pelham emite una advertencia tras el incendio de un camión de 18 ruedas

11 de septiembre de 2025 – PELHAM, Alabama – Agencias.

Todas las pistas de la I-65 en dirección sur en Pelham están abiertas después de un gran incendio de un camión de 18 ruedas que cerró la interestatal y causó dolores de cabeza a los conductores durante la tarde del miércoles.

La policía de Pelham dijo que el incidente ocurrió cerca de la salida 246 y no se reportaron heridos. El jefe Edward Delmore cree que el problema fue un fallo en los frenos. “El conductor pudo separar el tractor del remolque, pero eso creó un gran problema en la interestatal”, dijo Delmore.

Los problemas de tráfico se extendieron a otras carreteras, ya que los conductores intentaban regresar a casa. “Siempre hay un efecto dominó”, dijo Delmore. “Creo que lo más importante en esas situaciones, que pueden ser difíciles, es la paciencia”. El jefe agregó que tomó horas reabrir todos los carriles.

En situaciones como esta, la policía de Pelham trabaja con el Departamento de Transporte de Alabama para tratar de mantener a los conductores fuera de peligro. “Pueden reconfigurar algunas de las luces y desviar el tráfico”, dijo. “Se convierte en un proceso arduo y lleva tiempo”.

Añadió que los conductores también tienen una responsabilidad. Dijo que si un GPS redirige a los conductores, deben seguirlo para evitar las áreas congestionadas. Durante incidentes como estos, los conductores a menudo se vuelven curiosos, apartando la vista de la carretera para ver la escena.

El jefe Delmore dijo que esto puede amenazar la vida de los equipos de obras públicas y de los primeros respondedores. “Es muy arriesgado”, dijo. “Hemos tenido un oficial aquí en Pelham que resultó gravemente herido mientras trabajaba en el lugar de un accidente en la Interestatal 65, por lo que somos muy conscientes de lo peligroso que es”.

El jefe dijo que una de las mejores maneras de prevenir problemas en la carretera es dejando el teléfono. Agregó que la conducción distraída puede ser mortal y quiere que sus oficiales y el público se mantengan a salvo.