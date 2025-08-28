La policía de Shelby alerta a padres sobre aumento de sextorsión en adolescentes

La policía de Shelby alerta a padres sobre aumento de sextorsión en...

28 de agosto de 2025 – SHELBY COUNTY, Alabama – Agencias.

Las fuerzas del orden del condado de Shelby advierten a las familias sobre el aumento de casos de sextorsión contra adolescentes locales, especialmente chicos de secundaria y preparatoria.

Hasta el momento, se han reportado ocho casos solo en la zona no incorporada del condado de Shelby. Esta cifra no incluye los casos reportados a los departamentos de policía municipales locales, lo que significa que el total real probablemente sea mucho mayor.

“Creo que muchos de estos casos no se denuncian”, declaró el teniente Shane Plyer, director ejecutivo de Compact Shelby County. “Puede ser muy vergonzoso para los jóvenes tener que decirles a sus padres que enviaron una imagen explícita de sí mismos a un desconocido en línea”.

Los agentes afirman que la sextorsión a menudo comienza cuando alguien se hace pasar por una joven en redes sociales o foros de videojuegos. El depredador, frecuentemente un hombre adulto en el extranjero, se gana la confianza de la víctima y puede usar fotos y perfiles falsos para hacerse pasar por un compañero o una posible pareja.

“La mayoría de estos depredadores profesionales no van a pedir una imagen explícita de entrada”, dijo el teniente Plyer. “Establecen una conexión y actúan como si fueran niños de su misma edad”.

Una vez que la víctima comparte una imagen explícita, el depredador amenaza con exponerla, a menos que la víctima envíe dinero o más imágenes.

“Sé que parece que estás acorralado y no tienes otra opción”, dijo el teniente Jud Barnes, comandante de la División de Investigaciones Criminales del Condado de Shelby. “Pero eso simplemente no es cierto”.

Los investigadores afirman que el número de casos está aumentando y que los sospechosos se están volviendo más hábiles y agresivos. A menudo presionan a las víctimas para que envíen dinero y les dicen que sus fotos se publicarán en línea o se enviarán a amigos y familiares si no cumplen.

“Intentan sacarles dinero y obtener más fotos sexuales”, dijo el investigador Austin Brown. “Y, por supuesto, podría ser peligroso. Mientras compartes esa información, podría filtrarse por todo internet”. Los agentes se refieren a estos sospechosos como “depredadores profesionales”, que utilizan cualquier dispositivo conectado a internet para encontrar y explotar a sus víctimas. La mayoría opera desde fuera de Estados Unidos, lo que dificulta su procesamiento.

“Desafortunadamente, la gran mayoría de las veces, ocurre en el extranjero”, declaró Barnes. “No podemos hacer nada al respecto”.

El condado de Shelby trabaja para combatir el problema mediante la educación y la concienciación. Los agentes visitan las escuelas para hablar directamente con estudiantes y padres sobre seguridad en línea, tácticas de sextorsión y cómo denunciar el abuso.

“Iniciamos la campaña en redes sociales para difundir el mensaje y dar a conocer los recursos disponibles”, declaró Plyer. “Queremos fomentar esas conversaciones y evitar que esto suceda”.

Brown añade que su grupo de trabajo colabora estrechamente con socios estatales y nacionales, como la Agencia de Aplicación de la Ley de Alabama, la Policía Estatal y el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC).

“Por lo general, son los padres quienes denuncian o las pistas de organizaciones como el NCMEC las que conducen a investigaciones”, dijo Brown.

Si sospecha que su hijo está siendo víctima de acoso:

No borre ningún mensaje, imagen ni video.

No envíe dinero.

Contacte a las autoridades inmediatamente.

Utilice las herramientas de denuncia para que eliminen el contenido explícito.

“Animamos a los padres a involucrarse y a estar al tanto de lo que hacen sus hijos”, dijo Plyler. “Especialmente si tienen su propio dinero, sepan adónde va ese dinero”.

Los investigadores también señalan que pueden aplicarse varias leyes graves, incluyendo posesión, distribución y amenazas con imágenes explícitas de menores, todas las cuales suelen ser delitos graves.