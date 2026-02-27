La policía de Tarrant halló una víctima de bala en un auto detenido en East Lake Blvd.

La policía de Tarrant halló una víctima de bala en un auto...

27 de febrero de 2026 – TARRANT, Alabama – Agencias.

Las autoridades del Departamento de Policía de Tarrant confirman que un hombre recibió un disparo el viernes por la noche en la ciudad.

Según el jefe Wendell Major, la policía encontró a un hombre en un vehículo en el bloque 1500 de East Lake Boulevard que había recibido un disparo.

La víctima, dijo la policía, es un hombre de 24 años de Birmingham. Fue trasladado a un hospital de la zona para recibir tratamiento. Actualmente se desconoce el alcance de sus heridas.

La policía dijo que la víctima confirmó que el tiroteo ocurrió en otro lugar de la ciudad.

Las autoridades proporcionaron pocos detalles sobre el tiroteo, pero la policía dijo que parece que un sospechoso desconocido disparó a la víctima desde fuera de su vehículo.