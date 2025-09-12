Inicio Alabama La policía de Tuscaloosa investiga un accidente mortal tras la muerte de...

La policía de Tuscaloosa investiga un accidente mortal tras la muerte de una mujer

Por
lat_admin
-
102
0
La policía de Tuscaloosa investiga un accidente mortal tras la muerte de una mujer
La policía de Tuscaloosa investiga un accidente mortal tras la muerte de una mujer

12 de septiembre de 2025 – TUSCALOOSA, Alabama – Agencias.

La policía de Tuscaloosa está investigando la muerte de una mujer en un accidente de dos vehículos el viernes por la mañana.

Según la policía, el choque ocurrió en los carriles en dirección este del bloque 1700 de la calle 15 a las 7:13 a.m.

Un tercer vehículo desocupado también fue impactado.

Ambos conductores fueron llevados al Centro Médico Regional DCH, donde una de ellas, una mujer, falleció.

La policía informó que el otro conductor es un hombre y sobrevivió.

Artículos relacionadosMás del autor

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí