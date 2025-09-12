La policía de Tuscaloosa investiga un accidente mortal tras la muerte de una mujer

La policía de Tuscaloosa investiga un accidente mortal tras la muerte de...

12 de septiembre de 2025 – TUSCALOOSA, Alabama – Agencias.

La policía de Tuscaloosa está investigando la muerte de una mujer en un accidente de dos vehículos el viernes por la mañana.

Según la policía, el choque ocurrió en los carriles en dirección este del bloque 1700 de la calle 15 a las 7:13 a.m.

Un tercer vehículo desocupado también fue impactado.

Ambos conductores fueron llevados al Centro Médico Regional DCH, donde una de ellas, una mujer, falleció.

La policía informó que el otro conductor es un hombre y sobrevivió.