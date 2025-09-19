La prensa china elogia lazos con EE.UU. tras la llamada de Xi y Trump

19 de septiembre de 2025 – Pekín – EFE.

La prensa oficial china ha declarado que las relaciones entre su país y Estados Unidos se han “estabilizado gradualmente”, una afirmación que surge pocas horas después de la conversación telefónica entre el presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Un editorial del Global Times, un medio conocido por su postura nacionalista, afirmó que la llamada “envió una señal importante” a la comunidad global. Señaló que, bajo el liderazgo de ambos mandatarios, se espera que las relaciones entre Pekín y Washington “ajusten su rumbo” y avancen de manera estable, un indicio de un futuro más prometedor para los lazos bilaterales.

El periódico añadió que esta llamada del 19 de septiembre demuestra una vez más que el liderazgo de los jefes de Estado es crucial para mantener la dirección correcta en la relación entre ambos países, garantizando así su estabilidad y desarrollo. El texto subrayó que, aunque el “rumbo está trazado”, la clave ahora es pasar de la intención a la “acción” para consolidar los avances.

El Global Times también enfatizó que, para el mundo, este acercamiento es una “valiosa señal de estabilidad”. Para China y Estados Unidos, representa una oportunidad para transformar la voluntad política en acciones concretas y aprovechar este período de distensión para construir un camino que lleve a una estabilidad a largo plazo.

Por su parte, el China Daily, otro medio oficial, también en un editorial, sostuvo que la conversación telefónica proporcionó una “dirección clara para estabilizar y avanzar en la relación bilateral más importante del mundo”. El diario destacó que, como ha señalado Xi, la clave es que ambos países “se encuentren a medio camino, mantengan el respeto mutuo, la coexistencia pacífica y la cooperación para beneficio compartido”, lo cual es la mejor manera de mantener un buen curso en la relación.

Durante la llamada, ambos líderes expresaron su satisfacción por el acuerdo que permitirá que TikTok continúe operando en Estados Unidos. También abordaron otros temas de interés mutuo. El presidente Trump mencionó que lograron avances en varios asuntos importantes, como el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania, el tráfico de fentanilo y el comercio. El presidente Xi calificó la conversación de “pragmática, positiva y constructiva”, y destacó la “importancia” de los lazos bilaterales, sugiriendo que ambos países pueden beneficiarse y prosperar juntos. No obstante, el líder chino advirtió a Estados Unidos que debe evitar tomar medidas comerciales restrictivas unilaterales para no dañar los logros alcanzados en sus recientes negociaciones, que buscan desactivar por completo la guerra arancelaria.