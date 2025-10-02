La sequía en Alabama se agrava: niveles de agua bajan, peligro de incendios sube

2 de octubre de 2025 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Alabama se está secando rápidamente. El último Monitor de Sequía de EE. UU. muestra que casi todo el estado está bajo condiciones que varían de sequedad anormal a sequía extrema, y el problema empeora cada día. La fuente de agua principal de Birmingham ha descendido a su nivel más bajo en cuatro años. Los expertos señalan que no hay motivo de pánico inmediato, pero advierten que las condiciones de sequía están entrando en una zona de peligro y que la preocupación más apremiante ahora es el fuego.

Ethan Barrett, analista de incendios de la Comisión Forestal de Alabama, indicó que octubre es históricamente el mes más seco del estado. Combinado con el empeoramiento de la sequía, esto crea el escenario perfecto para los incendios forestales. Dijo que, dado el punto en que se encuentran, entrando en el mes más seco del año y sumando la sequía, están instando a la gente a extremar la precaución al quemar, e incluso posponerlo si es posible.

El último mapa de sequía publicado el jueves muestra un empeoramiento de las condiciones, con sequía extrema afectando ahora a los condados de Greene, Hale y Marengo. El suministro de agua de Birmingham también está siendo puesto a prueba a medida que los niveles en el lago Purdy, el principal embalse de la ciudad, continúan cayendo. John Matson, portavoz de Central Alabama Water, afirmó que el suministro sigue estable a pesar del descenso y que tienen suficiente agua para satisfacer las necesidades de todos sus clientes en su área de servicio de cinco condados.

Aunque el suministro esté asegurado, la combinación de maleza quebradiza, hierba seca y altas temperaturas convierte al fuego en el peligro más inmediato. Barrett explicó que en las condiciones secas actuales, las pequeñas brasas de un fuego pueden iniciar otro y arder durante días hasta que finalmente se apague o siga latente. Por ello, la Comisión Forestal de Alabama insta a los residentes a evitar quemar al aire libre si es posible, y aquellos que deban quemar más de un cuarto de acre tienen la obligación de obtener un permiso.

Matson también recordó que la conservación del agua es siempre fundamental, ya sea que el estado esté experimentando fuertes lluvias o enfrentando una sequía. Animó a los clientes a usar el agua con prudencia durante todo el año, ya que es importante preservar este recurso natural sin importar si ha llovido mucho o nada en semanas.

Si bien se esperan lluvias este fin de semana y la próxima semana, los expertos advierten que no serán suficientes para revertir la sequía. Barrett señaló que el estado necesitaría más de siete pulgadas de precipitación para reducir significativamente las condiciones actuales. Por lo tanto, Alabama se mantiene bajo un aviso de peligro de incendio a nivel estatal, y los expertos instan a los residentes a usar extrema precaución con las llamas al aire libre hasta que regrese una lluvia significativa.