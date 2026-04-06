La Suprema Corte de Justicia de la Nacion avala bloqueo de cuentas de la UIF en Mexico

6 de abril de 2026 – Ciudad de México – EFE.

La Suprema Corte de Justicia de la Nacion ha emitido un fallo historico al respaldar la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias en Mexico sin necesidad de una orden judicial previa. Esta decision busca fortalecer la prevencion del uso de recursos de procedencia ilicita y el combate al lavado de dinero dentro del sistema financiero nacional. Con esta validacion, la Secretaria de Hacienda y Credito Publico cuenta con una herramienta mas solida para actuar de manera inmediata ante movimientos sospechosos detectados en el territorio.

El pleno de ministros determino que los procedimientos establecidos en la Ley de Instituciones de Credito para la restriccion de activos financieros son constitucionales. Segun el criterio de la mayoria, el bloqueo administrativo no representa una sancion penal anticipada, sino que funciona como una medida cautelar indispensable. El objetivo principal es inmovilizar los fondos mientras se llevan a cabo las investigaciones pertinentes, evitando que el capital de origen dudoso sea dispersado o utilizado para actividades delictivas.

Para garantizar el debido proceso, el tribunal resalto que las personas fisicas y morales afectadas disponen de mecanismos legales para defenderse. Aquellos incluidos en la lista de personas bloqueadas tienen el derecho de solicitar una revision administrativa ante la propia autoridad o acudir a los tribunales federales para impugnar la medida. De esta forma, se busca equilibrar la eficiencia en la lucha contra el financiamiento al terrorismo con el respeto a las garantias individuales de los usuarios de la banca.

Durante la sesion se analizaron casos especificos que sentaron un precedente importante sobre la aplicacion de estas facultades. La Corte nego la proteccion de la justicia a una empresa comercializadora de productos perecederos y a un particular que buscaban recuperar el acceso a sus activos financieros. En ambos casos, las evidencias presentadas por la UIF sobre transferencias irregulares y posibles vinculos con organizaciones criminales fueron determinantes para que los ministros mantuvieran las cuentas restringidas.

Este cambio de postura juridica es significativo debido a la reciente renovacion de la Suprema Corte mediante el voto popular realizado en junio de 2025. Los nuevos integrantes del maximo tribunal han modificado criterios anteriores que limitaban el congelamiento de cuentas exclusivamente a peticiones de organismos extranjeros. Con esta interpretacion actualizada, la legislacion mexicana permite actuar con autonomia cuando los indicios de delitos financieros se originan a partir de inteligencia generada dentro de las fronteras del pais.

La resolucion consolida una nueva etapa en la fiscalizacion de operaciones con recursos de procedencia ilicita en el pais. Al permitir que la informacion local sea base suficiente para la intervencion de la UIF, se agilizan los protocolos de seguridad financiera. Este respaldo judicial asegura que las autoridades puedan seguir integrando expedientes robustos contra el crimen organizado y la corrupcion, manteniendo los activos bajo resguardo oficial hasta que se aclare su legitimidad ante la ley.