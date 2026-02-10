Lanzamiento de tarjetas EBT con chip en todo el estado

10 de febrero de 2026 – MONTGOMERY, Alabama – Agencias.

El Departamento de Recursos Humanos de Alabama (DHR) se complace en anunciar que los beneficiarios de tarjetas EBT en Alabama recibirán nuevas tarjetas equipadas con tecnología de chip.

Tras el éxito de un programa piloto en diciembre de 2025, se han enviado por correo tarjetas EBT con chip a TODOS los beneficiarios en todo el estado, las cuales llegarán en los próximos días.

Los usuarios de tarjetas EBT deberán activar su nueva tarjeta en cuanto la reciban. Para activar la tarjeta con chip, el Servicio de Atención al Cliente de EBT les solicitará que ingresen su número de tarjeta, fecha de nacimiento, código postal, el código de seguridad de 3 dígitos y la fecha de vencimiento. Las nuevas tarjetas deben activarse dentro de los 180 días posteriores a su emisión. Después de activar la nueva tarjeta EBT, los usuarios deben destruir la tarjeta anterior de inmediato.

Nota importante: Todas las tarjetas nuevas están configuradas automáticamente para bloquear compras en línea y fuera del estado. Si un titular desea realizar una compra fuera de Alabama o por internet, primero debe desbloquear su tarjeta a través de la aplicación móvil ConnectEBT, el sitio web de ConnectEBT o el número de teléfono de Servicio al Cliente de EBT.

“Me complace enormemente traer finalmente este cambio fundamental a nuestros beneficiarios de EBT en todo el estado”, afirmó la comisionada Nancy Buckner. “Tras un exitoso programa piloto, hemos demostrado que estas nuevas tarjetas son fáciles de usar y ofrecen una protección mucho mayor para los beneficios. Me alegra que, con esta actualización a la tecnología de chip, nuestros clientes puedan tener más confianza en que sus beneficios estarán allí cuando vayan a comprar alimentos. Esto no es el final; seguiremos trabajando y desarrollando formas nuevas e innovadoras para proteger mejor a nuestros clientes y sus beneficios”.

El DHR de Alabama también recomienda que todos los clientes de EBT continúen bloqueando su tarjeta a través de la aplicación ConnectEBT cuando no esté en uso. Además, es importante que los titulares no deslicen estas nuevas tarjetas por la banda magnética; el uso del chip es la opción más segura y eficaz.

Si necesita asistencia con la nueva tarjeta EBT con chip, comuníquese con el Servicio de Atención al Cliente de EBT al 1-800-997-8888.