Lanzan Comisión de Niñez y Juventud para impulsar la movilidad económica en Birmingham

22 de abril de 2026 – Birmingham, Alabama – Agencias.

Con el fin de alinear los recursos municipales con los resultados educativos y ampliar las oportunidades para los niños de Birmingham, el alcalde Randall Woodfin y el superintendente de las Escuelas de la Ciudad de Birmingham, el Dr. Mark Sullivan, anunciaron hoy la creación de la Comisión de Niñez y Juventud de Birmingham. Esta iniciativa está diseñada para crear una estrategia coordinada en toda la ciudad que impulse la movilidad económica a través de un sistema unificado desde la cuna hasta la carrera profesional (C2C).

La Comisión reunirá a una amplia representación de líderes de los sectores educativo, religioso, filantrópico y de organizaciones comunitarias para alinearse bajo una visión compartida y generar un impulso en toda la ciudad. Un Comité Directivo apoyará a la Comisión traduciendo esa visión en acciones, coordinando los esfuerzos a nivel de vecindario y garantizando la continuidad entre las sesiones.

“El futuro de la economía de Birmingham está sentado en nuestras aulas y jugando en nuestros parques en este momento”, afirmó el alcalde Woodfin. “Esta Comisión sienta a todos a la misma mesa (gobierno municipal, escuelas, empleadores, líderes religiosos y familias) para construir una vía unificada de oportunidades para nuestra próxima generación”.

La Comisión convocará tres sesiones durante los próximos meses. Durante este tiempo, los miembros revisarán datos de toda la ciudad, identificarán brechas y oportunidades sistémicas, y desarrollarán una hoja de ruta de movilidad económica centrada en los niños; un plan público que guiará las inversiones de la ciudad en la infancia y las familias durante los próximos años.

“Las necesidades de nuestros estudiantes no terminan cuando suena el último timbre”, dijo el superintendente Sullivan. “Para apoyar verdaderamente al niño de forma integral, necesitamos una estrategia municipal que conecte lo que sucede dentro del aula con la salud, seguridad y estabilidad que necesitan fuera de ella. Esta Comisión es el primer paso hacia la construcción de ese sistema de apoyo permanente”.

La Comisión está codirigida por el alcalde Woodfin y el superintendente Sullivan, e incluye a Carlos Aléman, director ejecutivo de la Coalición Hispana e Inmigrante de Alabama (¡HICA!); Samantha Williams, directora ejecutiva de Birmingham Promise; Mariohn Michel, director ejecutivo de Breakthrough Birmingham; la Dra. Ashley Samuels, directora ejecutiva de la Fundación Educativa de Birmingham; y otros líderes de diversos sectores de la ciudad.

La iniciativa forma parte de una serie creciente de proyectos inspirados en Harlem Children’s Zone, una organización nacional sin fines de lucro especializada en iniciativas de la cuna a la carrera profesional. Para obtener más información y ver la lista completa de los miembros de la comisión, visite www.birminghamal.gov/cradletocareer.