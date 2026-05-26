Lanzan VigIA una inteligencia artificial en Mexico contra el abuso infantil

26 de mayo de 2026 – Ciudad de México – EFE.

La organizacion civil ILAS presento este martes una innovadora plataforma tecnologica denominada VigIA diseñada para combatir la violencia de genero y la desproteccion de los menores en Mexico. Esta herramienta basada en inteligencia artificial surge como respuesta directa ante una problematica alarmante, puesto que el ochenta por ciento de las agresiones sexuales contra menores en el pais no se denuncian de manera formal.

La cofundadora de la organizacion civil explico que la gran mayoria de las agresiones a menores de edad ocurren en entornos familiares o circulos de confianza. Por esta razon, la deteccion temprana implementada mediante esta tecnologia de monitoreo ambiental en tiempo real resulta vital para proteger los derechos de la infancia y prevenir situaciones de riesgo antes de que ocurra una agresion.

La plataforma funciona mediante la integracion de dispositivos de uso cotidiano como telefonos celulares, tabletas digitales, relojes inteligentes y asistentes virtuales de voz. El sistema tecnologico analiza de forma constante el entorno para identificar patrones sospechosos de conducta, detectar acoso digital conocido como grooming y emitir alertas inmediatas ante posibles amenazas de violencia intrafamiliar.

El lanzamiento oficial de esta innovadora aplicacion de seguridad infantil se llevo a cabo en las instalaciones del Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de Mexico. La presentacion ocurre en un contexto de emergencia nacional, ya que las estadisticas de la OCDE ubican al territorio mexicano entre las cinco naciones con mayor indice de abuso infantil a nivel global.

Cifras compartidas por la organizacion revelan que anualmente se registran mas de cuatro millones de menores afectados por esta problematica social, lo que evidencia la urgencia de aplicar inteligencia artificial para la prevencion del delito. Asimismo, colectivos como REDIM advierten que los indices de impunidad son extremadamente altos, logrando sentencias condenatorias en apenas el dos por ciento de los casos reportados.

Ademas de analizar conversaciones sospechosas, la herramienta tecnologica incorpora un sistema de geolocalizacion GPS para delimitar perimetros seguros para los infantes en la comunidad. La aplicacion incluye tambien un boton de panico que, al ser activado, inicia de forma automatica un rastreo de alta frecuencia y grabaciones de audio de emergencia para proteger a las victimas.