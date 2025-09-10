Las autoridades enfatizan seguridad en línea tras caso de exoficial en Snapchat

10 de septiembre de 2025 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Los líderes de las fuerzas del orden están advirtiendo a los padres sobre los peligros de usar Snapchat. La advertencia surge tras los cargos penales contra un exoficial de correcciones del condado de Blount, acusado de enviar fotos explícitas de sí mismo a menores a través de la aplicación.

‘Siempre les digo a los adolescentes: ¿qué tienen que necesite desaparecer en cuestión de minutos o segundos? Probablemente no deberían enviarlo’, dijo la fiscal de distrito del condado de Blount, Pamela Casey.

El jefe de la policía de Calera, David Hyche, animó a los padres a hablar con sus hijos sobre los riesgos. Afirmó que Snapchat también puede estar relacionado con el ciberacoso.

El jefe Hyche aconsejó a los padres educarse a sí mismos conociendo las contraseñas de sus hijos, usando aplicaciones para monitorear su uso y sabiendo qué aplicaciones existen para que los niños oculten cosas a sus padres.

Casey hizo una advertencia específica sobre los nombres de usuario que podrían atraer a los depredadores: ‘Si pones algo como “buscando novia” o “me gustaría un novio”, eso convierte a tus hijos en un objetivo. Los depredadores están literalmente buscando y tratando de encontrar gente’, dijo Casey.

El jefe Hyche comentó que tener esas conversaciones con los hijos puede ayudar a generar confianza. Los depredadores pueden hacer que los niños se sientan aislados, pero saber que pueden acudir a sus padres si están en peligro puede ayudarlos.

‘Le he dicho a cada niño atrapado en una de estas situaciones que, a su edad, probablemente yo habría hecho lo mismo’, dijo Hyche. ‘Eso los ayuda a sincerarse. Estos son temas difíciles de abordar’.”