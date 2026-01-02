Las escuelas de la ciudad de Gadsden ofrecen nuevo transporte para los estudiantes

Las escuelas de la ciudad de Gadsden ofrecen nuevo transporte para los...

2 de enero de 2025 – GADSDEN, Alabama – Agencias.

Los estudiantes de las escuelas de la ciudad de Gadsden comenzarán el nuevo año en autobuses escolares nuevos.

Si pasa por la Escuela Secundaria de la Ciudad de Gadsden (Gadsden City High School), verá una flota de autobuses escolares en el estacionamiento. Esto se debe a que el superintendente escolar, Keith Blackwell, afirma que era momento de modernizar el transporte para sus estudiantes y brindarles mayor seguridad.

“Subcontratamos nuestros autobuses desde finales de los años 70 y creo que, financieramente, estamos en un punto en el que podemos permitirnos tener nuestros propios autobuses y asumir la responsabilidad de nuestro propio departamento de transporte”, comentó Blackwell.

Gracias a un remanente de 1 millón de dólares del Fondo de Avance y Tecnología de Alabama, Blackwell explica que el estado le permitió utilizar ese dinero debido a la necesidad de renovar los vehículos.

“Tomamos el dinero que recibimos este año y liquidamos el resto, así que estos autobuses ya están pagados. No tenemos deudas por los autobuses; por lo tanto, cuando llegue el momento de mi partida y el próximo superintendente tome mi lugar, no tendrá que estar pagando una deuda de transporte”, señaló Blackwell.

Josh Nelson ha sido conductor de autobuses escolares durante 17 años. Comenta que será agradable contar finalmente con aire acondicionado al conducir, pero lo más importante es la mejora en la seguridad para los niños.

“Imaginen conducir un auto que es totalmente nuevo, recién salido del concesionario, comparado con uno de hace 20 años; en cuanto al cumplimiento de las pautas de seguridad actuales, es mucho más seguro para los niños; están actualizados”, dijo Nelson.

Al estar equipados con nuevos sistemas de rastreo GPS y equipos de cámaras, esto representa una curva de aprendizaje para los conductores.

“Tenemos mucho que aprender, pero estoy seguro de que podemos lograrlo porque contamos con personas que han estado conduciendo autobuses en el sistema durante los últimos 15 o 20 años. Tenemos capacitación obligatoria cada año, así que aprendemos mucho en ella; solo tenemos que capacitarnos en nuestro autobús específico”, añadió Nelson.

El superintendente Blackwell afirma que el Departamento de Transporte de Gadsden ayudará a facilitar una transición fluida en lo que respecta al mantenimiento y la dotación de personal para los autobuses.