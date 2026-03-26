Las grandes estrellas que quedaron fuera de la lista definitiva para el Mundial 2026

26 de marzo de 2026 – Deportes – Agencias.

La conformación de las plantillas para la próxima Copa del Mundo de la FIFA ha generado una enorme controversia debido a la ausencia de varios futbolistas de renombre internacional. A medida que los directores técnicos de las selecciones clasificadas anuncian sus convocatorias oficiales, el mundo del deporte observa con asombro cómo figuras que brillan en las ligas europeas han sido excluidas de la máxima cita del fútbol. Estas decisiones estratégicas responden en algunos casos a cambios generacionales necesarios, mientras que en otros parecen obedecer a diferencias tácticas o problemas de vestuario que han fracturado la relación entre los jugadores y sus entrenadores.

Uno de los casos más sonados es el de Neymar Jr., quien tras una serie de complicaciones físicas y un ritmo de competencia distinto en la liga saudí, no fue incluido en la lista final de Brasil, marcando un vacío generacional en la canarinha. De igual manera, el experimentado mediocampista Kevin De Bruyne ha quedado relegado de la convocatoria de Bélgica, sugiriendo que los diablos rojos han decidido apostar por una renovación total de su zona creativa. Estas ausencias representan un golpe emocional para las aficiones que esperaban ver por última vez a sus ídolos en el escenario más importante del balompié global.

En el continente europeo, la selección de Francia sorprendió al dejar fuera a Antoine Griezmann, una pieza que parecía inamovible pero que el cuerpo técnico decidió sacrificar en favor de perfiles con mayor despliegue físico. Por su parte, Alemania ha prescindido de los servicios del veterano Thomas Müller, cerrando así un ciclo histórico de éxitos para el fútbol germano. La presión por obtener resultados inmediatos ha llevado a muchos seleccionadores a priorizar sistemas de juego colectivos por encima del peso de los nombres propios, dejando de lado a deportistas que marcaron una época durante la última década.

Las lesiones de último momento también han jugado un papel determinante en la lista de los grandes olvidados que no viajarán a las sedes de Norteamérica, afectando gravemente a jugadores como Marcus Rashford en Inglaterra. El delantero no logró recuperar su mejor versión física a tiempo, perdiendo su lugar frente a nuevos talentos emergentes de la Premier League. Para los aficionados, la falta de estos protagonistas le resta un grado de espectacularidad al evento, ya que el público siempre espera ver a los mejores exponentes de cada nación enfrentándose en los estadios más modernos del mundo.

Por otro lado, algunos entrenadores han justificado sus polémicas decisiones, como la exclusión de Casemiro en el mediocampo brasileño, basándose en la necesidad de inyectar sangre joven y renovar la energía del grupo. Este enfoque busca romper con vicios del pasado y construir equipos más resilientes y disciplinados, incluso si eso implica prescindir de capitanes emblemáticos que todavía compiten en el alto nivel europeo. La gestión de la armonía dentro de una concentración de larga duración es un factor que los cuerpos técnicos consideran crucial, prefiriendo la disposición al sacrificio grupal sobre el cartel individual.

La lista de figuras como Mohamed Salah, cuya selección no logró la clasificación, o los borrados por decisión técnica como los mencionados anteriormente, seguirá alimentando el debate en los medios de comunicación durante toda la competencia. El éxito o fracaso de los seleccionadores que optaron por estas exclusiones se medirá exclusivamente por el rendimiento en el campo de juego. Mientras tanto, estos deportistas de élite deberán asimilar el golpe anímico de no representar a su bandera, dejando un vacío difícil de llenar para sus seguidores más fieles en este Mundial 2026.