Latinoamérica: Nicaragua decomisa 475 paquetes de cocaína

El Ejército de Nicaragua confiscó 475 paquetes de cocaína durante un operativo en San Carlos, cerca de la frontera con Costa Rica.

La incautación refuerza los esfuerzos regionales para frenar las rutas del narcotráfico que atraviesan Centroamérica.

Los sospechosos escaparon en una lancha y abandonaron la carga, distribuida en 19 sacos.

¿Dónde fue hallada la droga decomisada por el Ejército de Nicaragua?

Las Fuerzas Armadas de Nicaragua informaron sobre la incautación de 475 paquetes de cocaína en el municipio de San Carlos, departamento de Río San Juan. El operativo se desarrolló en la ribera del río Frío, una zona estratégica ubicada en la frontera con Costa Rica.

Según el reporte oficial, los ocupantes de una lancha abandonaron la embarcación y la carga ilegal al detectar la presencia de efectivos del Destacamento Militar Sur. Los sospechosos lograron huir antes de ser detenidos.

El corredor centroamericano sigue bajo presión del narcotráfico

La droga decomisada estaba oculta en 19 sacos transportados por vía fluvial. Aunque las autoridades no revelaron el peso total de la cocaína, confirmaron que tanto la sustancia como la embarcación fueron entregadas a las instancias correspondientes para continuar la investigación.

Nicaragua mantiene activa la estrategia denominada “Muro de Contención”, orientada a impedir el tránsito de drogas y recursos vinculados al narcotráfico. El país forma parte de una de las principales rutas utilizadas para trasladar cocaína desde Suramérica hacia Norteamérica.