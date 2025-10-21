Laura Pausini grabará disco con música de Bad Bunny y Joan Sebastian

21 de octubre de 2025 – Miami (EE.UU.) – EFE.

Laura Pausini ha anunciado que su próximo proyecto discográfico, titulado ‘Yo canto 2’, será lanzado el próximo año y consistirá en nuevas interpretaciones de canciones de destacados artistas de España y América Latina. Entre los temas confirmados se encuentran ‘Turista’ del aclamado artista urbano Bad Bunny, y ‘Eso y más’ del fallecido cantautor mexicano Joan Sebastian. La noticia fue revelada por la propia artista italiana durante su participación en la Semana de la Música Latina de Billboard.

La cantante, que también ha programado una gira musical que comenzará en marzo en España para promocionar el álbum, compartió cómo surgió la idea de incluir el tema de Bad Bunny. La motivación se consolidó después de que ella publicara en sus redes sociales su propia versión de ‘Turista’, lo que provocó que el artista, cuyo nombre de pila es Benito Martínez, le enviara un mensaje directo, expresando su sorpresa y gratitud.

Pausini relató que el mensaje de Bad Bunny mencionaba que nunca imaginó que ella cantaría una de sus composiciones. La artista agradeció el comentario, explicando que la elección de la canción responde a una razón personal y a la profunda emoción que le genera tanto la versión original como su propia adaptación. Este nuevo material se presenta como su primer “homenaje a los compositores, cantantes y artistas de España y toda América Latina”.

El concepto de este próximo álbum es una continuación de su producción de 2006, también titulada ‘Yo Canto’. ‘Yo canto 2’ será editado en dos versiones, una en español y otra en italiano, e incluirá 20 temas diferentes en cada idioma. La única excepción será la canción ‘Mi historia entre tus dedos’ (‘La mia storia tra le dita’) del músico italiano Gianluca Grignani, que formará parte de ambas ediciones.

La idea de interpretar ‘Turista’ de Bad Bunny surgió de forma espontánea mientras Pausini conducía en Miami y la escuchó. La cantante considera que la canción se adapta bien a su estilo, y se mostró complacida de que Bad Bunny apreciara su enfoque. Opinó que, aunque muchas personas los ven como artistas opuestos, existen canciones que trascienden el género y logran emocionar a quien las interpreta, independientemente del estilo.

Con 32 años de trayectoria, la artista italiana se siente en una posición “privilegiada” que le permite grabar versiones, cumpliendo su deseo de crear un álbum con la música que disfruta cantar en su vida personal, incluso asumiendo que esto no generará regalías, en lo que describe como un placer comparable al karaoke. La intérprete adelantó que el álbum es concebido como un “viaje” que ha realizado a lo largo de su carrera, incluyendo “mínimo una canción por cada nación” de España y el continente americano, y se prepara para recibir el premio Billboard Ícono en los próximos galardones de la Semana de la Música Latina.