Leeds toma medidas enérgicas contra casas descuidadas y patios con maleza

13 de marzo de 2026 – LEEDS, Alabama – Agencias.

Las personas que viven en Leeds y que se han sentido frustradas por propiedades cercanas a sus hogares con autos abandonados y escombros deberían ver algo de alivio pronto.

Un equipo que recorría las calles vio montones de ladrillos, equipos de juegos infantiles y neumáticos entre algunos árboles.

“Automóviles desechados con maleza creciendo sobre ellos”, dijo el alcalde Eddie Moore. “Es simplemente un aspecto terrible”.

La ciudad anunció esta semana que pronto “comenzará un enfoque más proactivo” para hacer cumplir las ordenanzas relacionadas con el mantenimiento de las propiedades.

“Trabajaremos con todos tan a menudo como podamos, pero el resultado final es que queremos mejorar nuestra estética”, dijo Moore.

Estas ordenanzas incluyen lotes con maleza, basura excesiva, autos abandonados, letreros no autorizados colocados en derechos de paso públicos y más.

Si bien esto hará que la comunidad se vea más pulida, el alcalde dijo que también se trata de proteger el valor de las propiedades.

“Ponen un cartel de se vende y luego el vecino de al lado tiene siete autos en su patio, bueno, el precio por supuesto se desploma”, añadió. “Ese es el tipo de cosas que queremos corregir”.

Esto será aplicado por el departamento de obras públicas, el cual enviará avisos antes de multar a los propietarios.

El alcalde dice que las multas dependen de la condición de la propiedad.

Para dar tiempo a los propietarios a realizar estos cambios, la ciudad ofrece un periodo de gracia de 45 días antes de que comience la aplicación de la ley.

“Seremos tan justos como sea humanamente posible”, dijo el alcalde.

La ciudad dice que también hará su parte, manteniendo los espacios públicos, abordando la basura y realizando otras mejoras estéticas.

La ciudad agradece a los vecinos que ya están cumpliendo con estas ordenanzas.