Leonardo DiCaprio presenta película “revolucionaria” en México sin “agenda política”

18 de septiembre de 2025 – Ciudad de México – EFE.

El actor Leonardo DiCaprio estrenó en México su nueva película, ‘Una batalla tras otra’, una sátira sobre las políticas migratorias de Estados Unidos y los sectores conservadores, aunque según el actor, la cinta no tiene una “agenda política”.

DiCaprio, que interpreta a un revolucionario retirado, se presentó ante los fanáticos en un evento en la Ciudad de México con una vestimenta sencilla y habló sobre la naturaleza “revolucionaria” y la responsabilidad paternal de su personaje.

El actor, que ha practicado español y vive en una comunidad mexicana en Los Ángeles, compartió que en el rodaje tuvo una gran comunicación con el equipo, incluido su compañero de reparto Benicio del Toro, con quien incluso tiene algunos diálogos en español.

La película es una adaptación de la novela ‘Vineland’ de Thomas Pynchon, y en su versión actual, retrata a los agentes de inmigración de Estados Unidos, quienes han deportado a miles de personas.

La historia sigue a Bob Ferguson, un exrevolucionario que es perseguido por sus enemigos del pasado. En el contexto de la película, su antiguo grupo sería considerado como terrorista.

El director Paul Thomas Anderson describió la cinta como una “película optimista sobre la cooperación” y el amor que, en su opinión, “vence y triunfa” al final. La película se estrena internacionalmente el 25 de septiembre.