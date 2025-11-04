Lewandowski sobre su renovación de contrato: “No tengo prisa, estoy tranquilo”

4 de noviembre de 2025 – Deportes – EFE.

El delantero de origen polaco, Robert Lewandowski, declaró este martes que no siente ninguna urgencia por discutir la posibilidad de extender su contrato con el Fútbol Club Barcelona, el cual está vigente hasta el término de la temporada actual. El jugador subrayó que el factor determinante para cualquier decisión futura será la “sensación” personal que experimente al concluir el ciclo deportivo.

“La sensación que tenga será lo primordial. Por ahora, no necesito enfocarme en mi futuro. Muchas cosas pueden ocurrir. En este momento, mi concentración está en la temporada en curso, en marcar goles y en la consecución de títulos. Esa es la única meta que ocupa mi mente”, expresó el número ‘9’ del Barça durante la rueda de prensa llevada a cabo en el estadio Jan Breydel, donde el equipo se enfrentará al Brujas.

Respecto a los problemas de lesiones que han afectado su rendimiento en el inicio de la temporada, Lewandowski mencionó que actualmente se encuentra “mejor” y en un “muy buen estado físico”. Insistió en que ya participó en el partido contra el Elche hace tres días y que su prioridad es contribuir a las victorias del equipo. Enfatizó que mantiene la calma respecto a su futuro, ya que considera que este no es el momento adecuado para abordarlo, estando concentrado en los desafíos inmediatos del club y de su selección nacional, buscando siempre el mejor desempeño para lograr triunfos y campeonatos.

Debido a todo esto, Lewandowski opina que su temporada “comienza ahora”. “Mi único pensamiento es estar al cien por cien, al máximo nivel hasta el final. He estado entrenando muy bien durante las últimas dos o tres semanas y me siento en un nivel muy alto”, añadió. El delantero polaco también destacó que si el Barcelona logra jugar de manera cohesionada como equipo, se convierte en un rival “muy peligroso” y tendrá verdaderas posibilidades de “ganar títulos”.

El futbolista afirmó poseer una gran experiencia y la necesidad de mantener la tranquilidad, reconociendo su capacidad para ser de gran ayuda para su equipo. Recordó que se perdió una cantidad considerable de minutos al inicio de la temporada y que ha estado siguiendo un plan específico para su completa recuperación. Sostuvo que lo crucial no es cómo se inicia la temporada, sino cómo se llega al final, aunque no se atrevió a predecir si podrá alcanzar una cantidad de goles espectacular en sus estadísticas personales.

Lewandowski comentó que, debido a su edad, comprende que debe prestar atención a otros aspectos, pero si se siente bien y cómodo en el campo, no necesita hacerse demasiadas preguntas. Concluyó que, si el equipo trabaja con esfuerzo, el único resultado posible es la victoria. El jugador polaco sugirió que más que una falta de intensidad en el juego del Barça, la situación se debe a la gran cantidad de jugadores que han estado lesionados.

Manifestó que el rendimiento del equipo en la temporada pasada fue excepcional y que será complicado replicarlo, pero la preparación mental es clave. Expresó su convicción de que el equipo jugará mucho mejor una vez que todos los jugadores estén disponibles. En cuanto a Lamine Yamal, Lewandowski mencionó que conversa "mucho" con él, pero prefirió no dar más detalles, indicando que por ahora solo debe hablar de sí mismo y del equipo.