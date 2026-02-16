Ley aumentaría penas por incendios vinculados a robos tras siniestro en Walmart

16 de febrero de 2026 – HOMEWOOD, Alabama – Agencias.

Un proyecto de ley propuesto por el representante estatal David Wheeler aumentaría las penas para quienes provoquen incendios con el fin de facilitar un robo, tras el incendio ocurrido en el Walmart de Homewood.

Actualmente, el incendio provocado en primer grado es un delito de Clase A, pero el proyecto de ley de Wheeler crearía una nueva categoría de delito específicamente para incendios vinculados al robo o al hurto en tiendas. El incendio de Homewood, que causó millones de dólares en daños, fue presuntamente iniciado como una distracción para que los sospechosos pudieran robar mercancía.

“Lo que estamos viendo es un aumento en este tipo de actividad donde las personas no solo están robando, sino que están poniendo en peligro la vida de los clientes y de los primeros intervinientes al iniciar incendios”, dijo Wheeler.

El proyecto de ley cuenta con el apoyo de las fuerzas del orden locales, incluido el Departamento de Policía de Homewood. Los funcionarios afirman que las leyes actuales no abordan adecuadamente la gravedad de utilizar el fuego como herramienta para cometer otros delitos. Si se aprueba, la legislación permitiría penas de prisión más largas y multas más elevadas para los infractores.

Se espera que el proyecto de ley sea discutido en el comité durante la actual sesión legislativa. Los defensores esperan que las penas más estrictas actúen como un elemento disuasorio contra tácticas de robo tan peligrosas.